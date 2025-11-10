Suscribete a
Los retos del acoso escolar: «Antes una patada era violencia, ahora es un toque»

Galicia cuenta con un protocolo específico para aflorar el 'bullying' y evitar que se reitere. El curso pasado se activó en más de 600 ocasiones

La Valedora alerta de que hay un 9% de alumnos que sufren acoso escolar

Los expertos llaman a estar «vigilantes» ante cambios de humor o actitud por parte de los menores
Los expertos llaman a estar «vigilantes» ante cambios de humor o actitud por parte de los menores MIGUEL MUÑIZ
El arranque del curso en Galicia estuvo marcado por cuatro situaciones de acoso que han vuelto a poner la lupa sobre las relaciones entre menores en el entorno escolar. Estos cuatro casos —Lugo, Vigo, Poio y Baiona— saltaron a los medios por la especial vulnerabilidad ... de las víctimas, alumnado de muy corta edad o con diversidad funcional, que agrava todavía más la situación. Pero la realidad es que el 'bullying' es una lacra transversal que puede afectar a cualquier alumno y ante la que además de una reacción rápida se precisa de mucha prevención.

