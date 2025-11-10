Los retos del acoso escolar: «Antes una patada era violencia, ahora es un toque»

El arranque del curso en Galicia estuvo marcado por cuatro situaciones de acoso que han vuelto a poner la lupa sobre las relaciones entre menores en el entorno escolar. Estos cuatro casos —Lugo, Vigo, Poio y Baiona— saltaron a los medios por la especial vulnerabilidad ... de las víctimas, alumnado de muy corta edad o con diversidad funcional, que agrava todavía más la situación. Pero la realidad es que el 'bullying' es una lacra transversal que puede afectar a cualquier alumno y ante la que además de una reacción rápida se precisa de mucha prevención.

Las estadísticas indican que más de un 9 por ciento del alumnado sufre acoso, en menor o mayor grado. Sucesos como el suicidio de una joven de 14 años en Sevilla en las primeras semanas de clase alertan de una amenaza que siempre ha existido, pero que ahora se vale de las redes sociales y el acceso prematuro a estas tecnologías para llevar el hostigamiento fuera de los muros del centro. Sobre los datos que se manejan en Galicia, la directora xeral de Educación, Judith Fernández, explica a ABC que pese a que sí hay una mayor cobertura por parte de los medios, el número de expedientes activados ante un posible caso de acoso se redujo el curso pasado, de los cerca de 680 del 2023-24 a los 615 del 24-25. De ellos, un centenar llegaron a la Fiscalía.

Más allá de la concreción del dato, necesario para radiografiar el problema, lo que ocupa a los actores implicados es la celeridad con la que los centros pueden dar respuesta ante la mínima duda. Y ahí, los protocolos son la única hoja de ruta a seguir. Lo primero, indican desde el departamento de Educación, es que cuando existe una denuncia se activa una «fase de investigación previa» que implica que la dirección del centro tiene siete días para recabar indicios de lo que está sucediendo. Si se confirma que algo está sucediendo se convoca a las familias, ya con toda la información disponible sobre la mesa, y se intenta evaluar el nivel de acoso para tomar medidas, que van desde la expulsión del acosador de cuatro días a un mes, al traslado directo de centro en los casos más graves, en los que en función de sus características también sería preciso activar a la Fiscalía de menores.

La normativa también contempla que en todos los expedientes donde se dictan medidas correctoras exista un seguimiento posterior tanto del niño acosado como del acosador o acosadores para monitorizar cómo evoluciona la situación. En este punto es relevante la figura del 'coordinador de bienestar', que a menudo es un docente elegido por su cercanía con los alumnos y sensibilidad, que será la persona de referencia tanto para los estudiantes acosados como para todos aquellos observadores de la situación, que estén viendo lo que ocurre pero no se atrevan a elevar la voz. En centros grandes, la consellería de Educación gallega ha dado un paso más allá al crear equipos de lucha contra el acoso, con más profesorados implicados en erradicar estas conductas, buscando que todos los alumnos tengan una persona de confianza dentro de estos equipos.

A nivel material, los buzones naranjas son otras de las herramientas con las que el alumno cuenta para evitar las humillaciones y vejaciones entre iguales. Se trata de cajas anónimas, colocadas en puntos discretos, en los que se pueden dar a conocer estos episodios de manera anónima. Las webs de todos los centros cuentan con un enlace digital a ellos.

Consultada sobre las edades donde el 'bullying' se dispara, la directora reconoce que, muy vinculado con el uso de los móviles, la ESO es la etapa educativa más problemática, pese a que los colegios de Infantil y Primaria no son ajenos a esta problemática. Lo saben bien los profesionales de la fundación Meniños, que trabajan mano a mano con alumnos de 1º y 2º de Primaria —de 7 a 9 años— en una treintena de proyectos piloto que buscan fomentar en ellos la empatía y el cuidado de la clase como si de una comunidad se tratase. A través de sus proyectos, el aula se transforma en una nave espacial y el cuidado de los compañeros en una premisa fundamental, una responsabilidad colectiva que busca romper la presión de grupo que en ocasiones oculta situaciones de acoso, con alumnos cómplices que miran hacia otro lado.

La directora de la Fundación, Verónica Ribadulla, también pone el acento en el agravamiento del acoso dentro del aula. «Antes un niño sufría acoso en el colegio, salía por la puerta, se iba para casa y estaba en un espacio seguro. Hoy un niño sale de clase, se va para casa y se lo lleva en el bolsillo, en el móvil, y aún estando en casa lo siguen acosando» reflexiona la profesional, que apela a ir al origen del problema para conocer no solo la problemática del niño acosado sino los problemas que subyacen en el acosador. «Para que un niño actúe con esa violencia, algo está fallando» expone Ribadulla antes de lanzar otra conclusión. «El umbral de la violencia cada vez es más alto. Antes darle una patada a alguien era violencia, hoy una patada es un toque» reprocha culpando directamente a contenidos violentos y «propios de adultos» que los menores consumen a través de las redes sociales, normalizándolos e imitándolos.

No a los móviles inteligentes

Iniciativas como prohibir el acceso a teléfonos inteligentes a menores de 16 años que parten de algunos grupos de padres y asociaciones son aplaudidas por algunos profesionales que apelan a la concienciación dentro de la propia familia como una condición indispensable en la lucha contra el acoso y el 'ciberbullying', una de sus facetas más crueles. La vigilancia sobre los menores, asumen todas las partes consultadas, es otra. «Los niños hablan de muchas maneras, a través de sus dibujos, de sus acciones... te están contando si están mal» advierten.