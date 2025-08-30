El restaurante de carretera donde tienes que parar si vas a Galicia o vuelves, según los camioneros

El restaurante de carretera donde tienes que parar si vas o vuelves a Galicia, según los camioneros

Seguro que has escuchado alguna vez a alguien decir que si el aparcamiento de un restaurante está lleno de camiones, eso significa que ahí se come bien. Lejos de ser un simple estereotipo sobre estos trabajadores, lo cierto es que nadie conoce mejor las carreteras de España que ellos ni sabe cuáles son los mejores lugares donde hacer una parada para descansar y llenar el estómago como ellos.

Bajo esta idea nació 'El camionero recomienda', un blog de Wtransnet que se ha convertido en la solución para los que buscan calidad-precio en los restaurantes durante sus viajes por las carreteras españolas. Así, gracias a la ayuda y las recomendaciones de muchos expertos, han elaborado un mapa de casi 200 establecimientos de nuestro país ideales para hacer un descanso.

Los restaurantes de 'El camionero recomienda' se encuentran alrededor de toda la geografía española. También en el norte, una de las zonas que más secretos gastronómicos oculta. Miles de personas visitan Galicia cada año para probar algunos de los manjares típicos sin saber que las carreteras que allí conducen también encierran muchos restaurantes que son auténticas joyas por su precio y su calidad.

Si estás planteándote visitar alguno de los míticos rincones de Galicia y sus alrededores, hay un restaurante de carretera que no te puedes perder durante tu camino a las tierras del norte.

La Hacienda, un restaurante ideal para degustar la cocina leonesa

Se trata de 'La Hacienda', un restaurante situado en La Bañeza, León ideal para hacer una parada y dejarse llevar por las recomendaciones. El establecimiento se encuentra situado en la salida 3030 de la Autovía A-6 con destino a Galicia y ofrece una gran ventaja para los conductores: su cocina no cierra nunca.

El negocio está dirigido por la misma familia desde 1940 y ofrece un ambiente familiar perfecto para tomarse un descanso de camino al noroeste de España. El local cuenta con un comedor para 130 personas y 1 salón para 500 personas y abre todos los días.

Además de ofrecer un menú del día por apenas 12 euros, también ofrece todo tipo de comidas ideales para degustar la gastronomía leonesa. Entre los platos más destacados de su carta, se encuentra el mítico lechazo al horno, las ancas de rana, el bacalao Valderas o las alubias estofadas, así como postres caseros para los amantes del dulce.

El mapa con los mejores restaurantes de carretera para los camioneros

Si quieres ver el resto de recomendaciones que no te puedes perder durante tus viajes de carretera, consulta los restaurantes de 'El camionero recomienda'. El mapa, creado a través de Google Maps, te permite consultar los establecimientos de carretera más concurridos por camioneros.

Usar el mapa es muy sencillo: tan sólo tenemos que buscar la zona que nos interesa visitar y visualizar los locales marcados con un símbolo rojo con un chuchillo y una cuchara en blanco. Si pinchamos sobre ellos, nos aparecerá a mano izquierda con toda la información necesaria para visitar este restaurante.