Ráfting en el Ulla para protestar contra Altri y la mina de Touro

Centenares de personas se han concentrado este domingo a orillas del río Ulla, «arteria principal de Galicia que quieren envenenar», para clamar contra la fábrica que la multinacinal lusa Altri quiere instalar en Palas de Rei (Lugo) y contra la reapertura de la Mina de Touro.

Previamente, según informó Ep, decenas de piraguas y embarcaciones de ráfting han realizado un descenso reivindicativo por el último tramo del río Ulla, cerca de su desembocadura en la ría de Arousa, para denunciar los efectos en el ecosistemas y en la calidad de las aguas que podrían tener ambos proyectos. «Cada vez somos más grupos, organizaciones, instituciones y, sobre todo, gallegas y gallegos que, de forma individual, nos posicionamos firmemente en contra de este despropósito de proyecto. Conseguiremos que quien apoya la implantación de la macrocelulosa quede solo ante el evidente rechazo de toda la población gallega«, ha aseverado en declaraciones a los medios la presidenta de la Plataforma Ulloa Viva, Pilar Naveira.

Asimismo, ha asegurado que «no se puede consentir» que en pleno siglo XXI y en un contexto de cambio climático y crisis de biodiversidad, «se regale a una empresa privada un río como el Ulla». En este sentido, también ha aprovechado para criticar que el Gobierno gallego proponga convertir la chimenea de 75 metros de Altri en «un icono». «Solo les falta decir que la fábrica va a competir con la Catedral de Santiago como reclamo turístico. Este 'greenwashing' elevado a la enésima potencia va más allá del esperpento. ¿Qué será lo próximo? ¿Teñir de verde los casi 9.000 kilos de gases contaminantes que emitiría esa chimenea cada día?«, ha esgrimido Naveira.

Entre cánticos como 'Altri Non' o 'Altri mata, a mina remata', cientos de personas han clamado por agua y tierra contra sendos proyectos industriales que, según han denunciado, «estarán a pocos kilómetros de distancia entre sí y con efectos acumulativos y sinérgicos entre ellos, elevados consumos de agua y contaminación de esta, del aire y de la tierra».

Según ha detallado Greenpeace en un comunicado, el descenso reivindicativo ha discurrido en su totalidad por el sistema fluvial Ulla-Deza, una zona de «especial conservación» de la Red Natura 2000, «cuyos valores naturales peligran por estos dos proyectos industriales». Además, ha destacado que este espacio natural, de más de 1.600 hectáreas, «incluye una valiosa red hidrográfica» que sirve de frontera entre las provincias de A Coruña y Pontevedra, albergando decenas de hábitats de interés comunitario, algunos de ellos prioritarios, y numerosas especies protegidas, como la lamprea, el salmón atlántico, el desmán de los pirineos, la nutria o la endémica salamandra rabilarga.

Al final del recorrido, cientos de personas han esperado por las embarcaciones para proceder a la lectura del manifiesto, en el que han exigido que se descarten definitivamente el proyecto de Altri y de la Mina de Touro.

«En esta jornada queremos poner de manifiesto el rechazo a estos dos proyectos, en el caso de la mina, este proyecto ya fue rechazado por la Xunta y no es lógico ni de recibo que fuera admitido a tramite o declarado de interés estratégico. Esperamos coherencia de la Xunta, aunque es difícil, y que no se desdiga de lo que dijo hace cinco años«, ha exigido Julia Barbosa de la Plataforma Mina Touro-O Pino Non.

«Una cinta transportadora de vida»

Por su parte, Alfredo Otero en representación de la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa (PDRA), ha denunciado que la Ría está atravesando «una coyuntura muy complicada» y ha lamentado que el Gobierno gallego presente dos proyectos como estos «en vez de paliar la mitigación de la producción». «El río Ulla no deja de ser una cinta transportadora de vida y biodiversidad que nutre a nuestras rías y a nuestros bancos marisqueros«, ha concluido en declaraciones a los medios de comunicación.

En este contexto, el concejal de Medioambiente del Ayuntamiento de Santiago, Xesús Domínguez, ha denunciado que «con mentiras y ocultando información, pretenden llevar adelante esta macrocelusosa que va a contaminar un espacio natural y de una gran riqueza como es el río Ulla y que va a llegar también a la Ría de Arousa, contaminando el modo de vida de miles de personas«. En concreto, la actividad de este domingo en Padrón ha estado organizada por la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa (PDRA), la Plataforma Ulloa Viva, la Plataforma Mina Touro-O Pino Non, Adega, Greenpeace, Ecoloxistas en Acción, Sociedade Galega de Historia Natural, Baixo Ulla Vivo y Caiac Extremo Galiza, con la colaboración de los ayuntamientos de Padrón y Pontecesures.

Con todo, los organizadores han llamado a la ciudadanía gallega a participar masivamente, el próximo 1 de junio a las 12.00 horas, en la ya tradicional marcha contra las celulosas en Pontevedra, que discurrirá bajo el lema 'Nin Ence na ría, nin Altri na Ulloa'.