Dónde ver online y en televisión el Racing Ferrol - Huesca de Copa del Rey hoy a qué hora se juega el partido de segunda ronda

Con el inicio de diciembre regresa la Copa del Rey, que vive esta semana su segunda eliminatoria, ya sin equipos de categorías regionales y tampoco aún sin los cuatro conjuntos que en enero jugarán la Supercopa de España en Arabia Saudí. No ... será la única ronda en este mes, al estar programados los dieciseisavos de final para los días 16, 17 y 18.

Todos los equipos de Primera División, 15 tras la eliminación del Real Oviedo en la eliminatoria inaugural, actúan en condición de visitante, ya que la normativa de la competición estipula que los equipos de superior categoría se miden a un conjunto de inferior en el campo de este último.

No sucede así con todos los conjuntos de Segunda División. De hecho, hasta cuatro de ellos juegan delante de su público, pero no se trata de este partido, en el que se enfrenta un Primera Federación (Racing de Ferrol) y un Segunda División (Huesca). Dos equipos que, eso sí, compartían categoría hasta hace pocos meses debido al descenso del cuadro gallego al tercer escalón.

No obstante, el Racing es uno de los conjuntos punteros en el grupo 1 de Primera Federación, con 24 puntos sumados y apenas una derrota en su feudo en ocho partidos. Una salida complicada para el Huesca, que baja sus prestaciones fuera de El Alcoraz, con tan solo dos victorias y una de ellas contra el Utebo (Segunda Federación) en la primera ronda de Copa.

A qué hora es el Racing de Ferrol - Huesca de Copa del Rey hoy

El partido de la segunda eliminatoria de Copa del Rey entre el Racing de Ferrol y el Huesca se disputa hoy martes 2 de diciembre a las 19:00 horas en el Estadio de A Malata, en Ferrol.

Como es habitual en la Copa, en caso de empate al final de los 90 minutos, se disputará una prórroga con dos partes de 15 minutos. Si ahí también persiste la igualdad, la eliminatoria se decidirá desde el punto de penalti. Ya lo vivió el Racing de Ferrol en la primera eliminatoria.

Dónde seguir en televisión y online el Racing Club de Ferrol - SD Huesca de Copa del Rey hoy

El encuentro que enfrenta a Racing de Ferrol y SD Huesca cuenta con transmisión televisiva en España a través de las cadenas autonómicas de las dos regiones involucradas. Así, el partido se puede ver en TVG 2 (segundo canal de la Televisión de Galicia) y de Aragón TV. Esta última anuncia, también, su emisión online.

Cabe señalar que este partido no ha sido uno de los dos seleccionados por RTVE, que obtuvo los derechos de la Copa del Rey hasta 2027 y que, posteriormente, alcanzó un acuerdo con Movistar Plus+ y TV3 para compartir los mismos. Tampoco ha sido elegido por Movistar Plus+, que emite 14 eliminatorias con presencia de equipos de Primera División y el Tenerife - Granada.

Minutos después de la conclusión, la RFEF subirá en sus canales oficiales (X, YouTube...) un resumen con las jugadas más destacadas.