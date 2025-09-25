Quinta detención este año a un hombre por agredir a su pareja en Vigo

Un grupo de policías locales de Vigo, en una imagen de archivo.

J.M., un hombre de 56 años de edad, fue detenido en la mañana de este lunes en Vigo tras supuestamente agredir a su pareja, siendo la quinta vez que es arrestado este año por episodios similares.

Tal como informa la Policía Local, los hechos ocurrieron sobre las 07.10 horas, cuando una mujer se personó en las dependencias policiales asegurando que había sido agredida por su pareja, el cual le había propinado un cabezazo. Además, añadió que el varón se encontraba en las inmediaciones. En concreto, en la calle Falperra, donde ambos residían.

Ante esta situación, se solicitó la presencia de una ambulancia, comprobando los sanitarios que la mujer presentaba un fuerte hematoma en la frente, siendo trasladada al hospital Álvaro Cunqueiro para ser tratada de sus lesiones.

Por su parte, los agentes salieron en la procura del supuesto agresor, tratándose de un viejo conocido por los funcionarios debido a que ya había sido detenido cuatro veces antes este año por episodios similares. De esta manera, fue arrestado como supuesto autor de un delito de violencia de género.