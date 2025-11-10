Suscribete a
«¿Queremos que solo los ricos puedan hacer turismo?»

El fórum Fairway, dedicado al Camino de Santiago, ha abordado en su segundo día el fenómeno de la turistificación

Administraciones, empresarios y expertos han concordado en que no supone un problema en Galicia

Diez años de Fairway como 'cruce de caminos' entre empresas e instituciones del mundo jacobeo

Imagen de archivo de peregrinos haciendo el Camino de Santiago a su paso por Portomarín (Lugo)
Imagen de archivo de peregrinos haciendo el Camino de Santiago a su paso por Portomarín (Lugo) EFE

Alejandro Gesto

Santiago

Bajo la idea defendida por algunos sectores de que en Galicia hay demasiados turistas –especialmente en las ciudades, en algunos puntos de la costa o en los tramos más destacados del Camino de Santiago– se esconde una consecuencia lógica que puede formularse con una pregunta: ... si hay que reducir el número de visitantes, ¿quiénes tienen derecho a venir y quiénes no? 

