«¿Queremos que solo los ricos puedan hacer turismo?»

Bajo la idea defendida por algunos sectores de que en Galicia hay demasiados turistas –especialmente en las ciudades, en algunos puntos de la costa o en los tramos más destacados del Camino de Santiago– se esconde una consecuencia lógica que puede formularse con una pregunta: ... si hay que reducir el número de visitantes, ¿quiénes tienen derecho a venir y quiénes no?

En el mundo en el que vivimos, este tipo de dicotomías suelen resolverse a golpe de chequera. Y así lo ha puesto este lunes sobre la mesa –en el Foro Turismo y Camino inaugurado en la segunda jornada de la sexta edición de Fairway, Fórum del Camino de Santiago– el director de la Sociedad Anónima de Gestión del Plan Xacobeo, Ildefonso de la Campa: «¿Santiago solo puede ser visitado por ricos que dejen mucho dinero y que además sean 'poquitos' para que no molesten a los habitantes de la ciudad?».

La respuesta unánime de sus interlocutores ha sido que no. Y también ha habido consenso en que en Galicia no hay un problema con la llamada turistificación, lo que no quita que haya ciertos aspectos que deban tenerse en cuenta para que no llegue a haberlo.

Jorge Carregal, responsable de Comunicación de Incolsa-turismo de Santiago, ha defendido que la turistificación se manifiesta de diferentes maneras. A través de la vivencia personal de quien ve cómo pasan cientos o miles de personas por el lugar donde reside, por ejemplo, pero también en cómo sube el precio del café en los bares o en el hecho de que haya que incrementar el gasto en determinados servicios públicos.

Para evitar llegar a un punto de «saturación», Turismo de Santiago trabaja en un Plan Estratégico para el período 2026-2030 que transforme el modelo turístico de la ciudad. «Ni limitar, ni reducir, ni posicionarse contra el crecimiento del sector», ha aclarado Carregal, sino pasar de valorar la «cantidad» a valorar la «calidad».

Lo ha dicho tras compartir un gráfico para mostrar el crecimiento exponencial del número anual de 'Compostelas' –las acreditaciones que consiguen los peregrinos tras completar 100 kilómetros del Camino– entregadas en los últimos 20 años. De mantenerse la tendencia, en 2035 alcanzaría el millón.

Un revulsivo en el rural

Lejos de notarse solo en Santiago, numerosos puntos de la geografía gallega se benefician de ser lugar de paso de la ruta jacobea. Así lo han constatado el presidente de la Asociación de Ayuntamientos del Camino Inglés y la presidenta de la Asociación de Ayuntamientos del Camino Fisterra-Muxía.

María Luisa Rodríguez puso el ejemplo del lugar de Olveiroa, en el concello de Dumbría, que estaba «condenado a desaparecer» y el paso del Camino «lo ha transformado de una manera brutal». En general, celebró, la ruta Fisterra-Muxía «ha revitalizado» los diez concellos por los que transcurre.

Bernardo Fernández, por su parte, defendió el turismo jacobeo como un turismo «respetuoso», que no está vinculado con la 'fiesta', y que no genera problemas de convivencia o de vandalismo, y llamó a no demonizarlo.

El problema se concentraría, según ha surgido a raíz de una de las preguntas del público, en algunos de los puntos que atraviesa otra de las rutas, la más concurrida: el Camino Francés. Especialmente, en sus últimas etapas, entre Sarria y Santiago.

También en el país vecino se disfruta y se fomenta el tirón del Camino. De hecho, allí trabajan en estos momentos para conseguir certificar nuevas rutas. Teresa Ferreira, responsable de uno de los departamentos de Turismo de Portugal, ha sostenido que viajar es un derecho, pero también ha reconocido el desafío que supone conseguir que la actividad turística vaya de la mano del resto de realidades.

Desde el Clúster de Turismo de Galicia, su presidente, Cesáreo Pardal, ha advertido una importante desconexión entre el discurso de los políticos –a quienes pidió que dejasen de utilizar una palabra «tan malsonante» como turistificación– y la realidad de su sector.

Para defenderlo, ha apuntado un dato: en Galicia había este lunes una ocupación hotelera inferior al 28% dentro del 30% de establecimientos que permanecen abiertos durante la temporada baja. Precisamente desde el ámbito de la política, De la Campa ha denunciado la utilización de la turistificación para no hablar de los verdaderos problemas, como la dificultad para acceder a la vivienda.

La vía de las tasas

En cualquier caso, para José María de Juan Alonso, socio director de Koan Consulting, lo importante es no tomar decisiones en caliente. En ese sentido, ha hecho una reflexión sobre la tendencia actual a establecer nuevas tasas frente al turismo: el recaudador siempre quiere recaudar más, así que podría no ser la vía más coherente para reducir el flujo de turistas, si es que ese es el objetivo final.