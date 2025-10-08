Suscribete a
Queda en libertad el conductor sin carné que atropelló mortalmente a un peatón en Cee y se dio a la fuga

El vecino de Fisterra está siendo investigado por homicidio imprudente, abandono del lugar del accidente y por conducir pese a tener retirado el permiso

La Guardia Civil examina un turismo, en una imagen de archivo
La Guardia Civil examina un turismo, en una imagen de archivo Cedida
Jesús Hierro

Jesús Hierro

Santiago

Tenía el carné retirado por haber perdido todos los puntos. Pese a ello, este vecino de Fisterra (La Coruña) se puso al volante y, en la noche del pasado lunes, atropelló mortalmente a una persona que cruzaba un paso de peatones en Cee. Tras ... el accidente, se dio a la fuga, pero la Guardia Civil logró identificarlo y detenerlo.

