Queda en libertad el conductor sin carné que atropelló mortalmente a un peatón en Cee y se dio a la fuga

Tenía el carné retirado por haber perdido todos los puntos. Pese a ello, este vecino de Fisterra (La Coruña) se puso al volante y, en la noche del pasado lunes, atropelló mortalmente a una persona que cruzaba un paso de peatones en Cee. Tras ... el accidente, se dio a la fuga, pero la Guardia Civil logró identificarlo y detenerlo.

Este miércoles ha quedado en libertad provisional, aunque está siendo investigado por un delito de homicidio por imprudencia y otro de abandono del lugar del accidente. La jueza del Tribunal de Instancia de Corcubión, plaza número 2, acordó su puesta en libertad, ya que el fiscal no consideró necesario su ingreso en prisión preventiva.

No obstante, se le han impuesto varias medidas cautelares, según ha informado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG): retirada del pasaporte, prohibición de conducir hasta la finalización del proceso penal y obligación de comparecer cada quince días en sede judicial.

Los hechos ocurrieron en el kilómetro 0,7 de la carretera AC-445, en la localidad de Cee. La víctima cruzaba por un paso de peatones cuando fue arrollada por un vehículo no identificado en ese momento. La Guardia Civil inició una investigación exhaustiva y logró identificar al conductor gracias al análisis de las evidencias encontradas en el lugar del suceso. Paralelamente, se llevó a cabo una reconstrucción para determinar si el vehículo circulaba a una velocidad excesiva.

Las pesquisas culminaron con la detención del presunto responsable y la intervención del vehículo en su domicilio, en Fisterra. La Guardia Civil le atribuye tres delitos: homicidio por imprudencia, abandono del lugar del accidente y contra la seguridad vial, al haber perdido la vigencia del permiso de conducción por la pérdida total de puntos.