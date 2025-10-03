El pueblo de Galicia donde se rodó 'Animal', la nueva serie de Luis Zahera para Netflix: considerado el paraíso de los quesos

Luis Zahera (59 años) deja atrás los papeles de villano para convertirse en un veterinario rural que se reinventa en una tienda de mascotas en su Galicia natal. Y es que el ganador de dos Premios Goya por sus papeles en 'El reino' y 'As bestas' se adentra ahora en la comedia, un registro completamente diferente al que nos tiene acostumbrados, y lo hace en su tierra.

El actor gallego protagoniza 'Animal', la nueva serie de Netflix en la que interpreta a Antón, un veterinario rural que, en medio de la crisis económica de las granjas gallegas, se ve obligado a trabajar en un tienda de mascotas de lujo dirigida por su sobrina.

'Animal' es una producción de Alea Media, con la que Zahera ya había trabajado en las dos series que marcaron el despegue de su carrera: 'Vivir sin permiso' (2018) y 'Entrevías' (2022). La ficción acaba de llegar a Netflix y se compone de ocho capítulos de apenas 25 minutos, dirigidos por Víctor García León y Alberto de Toro.

El primer papel como protagonista de Zahera llega, nada más y nada menos, que con una comedia rural rodada a inicios de 2024 en su tierra natal. Y es que el actor, natural de Santiago de Compostela, volvió a sus orígenes para grabar 'Animal'.

«Está muy bien que se hagan series de narcotráfico en Galicia, pero, como gallego, te duele ver que se rueden tantas sobre esta temática, que ya es un género en sí mismo. Me gusta mucho que 'Animal' aborde esta Galicia rural y amable en clave de comedia», confesó en una entrevista con 'El correo gallego'.

Los pueblos de Galicia donde se rodó 'Animal'

El nuevo proyecto de Luiz Zahera se rodó íntegramente en Galicia, lo que le confiere un grado de autenticidad a esta comedia rural. 'Animal' fue grabada en distintas localizaciones de la provincia de A Coruña, como es el Pazo Dioño, en Touro, donde se recreó el interior de la casa de Antón.

También se rodaron escenas en Pontemaceira, Teo, Vedra, Cecebre o en pleno Santiago de Compostela. No obstante, cobra especial protagonismo el pueblo donde se recreó la granja donde se centran algunas tramas de 'Animal'. Hablamos de la Finca Donicio, situada en Arzúa.

Luis Zahera en la granja de 'Animal' NETFLIX

Qué ver en Arzúa

Arzúa, situado al sureste de la provincia de La Coruña, es conocido por distintos motivos. Por un lado, por ser punto de paso del Camino de Santiago, ya que une el Camino Francés y el Primitivo, lo que lo convierte en punto de encuentro de miles de peregrinos cada año.

Uno de los principales atributos de este pueblo de alrededor de 6.000 habitantes viene de la mano de su gastronomía. Y es que Arzúa está considerado el «paraíso de los quesos» por 'National Geographic' debido a la elaboración del queso de la denominación de origen Arzúa-Ulloa, que cuenta con distintos premios y está considerado uno de los más vendidos de España.

Capilla de la Magdalena TURISMO EN ARZÚA

Arzúa alberga también un importante patrimonio arquitectónico. En este sentido, destaca el convento de monjes agustinos, construido en el siglo XIV y del que solo se conserva la capilla de la Magdalena. Además, es imprescindible visitar las capillas de A Mota, San Paio de Burres o Fonte Santa, esta última del siglo XVIIII y conocida porque a las aguas que brotan junto a ella se les atribuyen propiedades medicinales.

En cuanto a las iglesias, Arzúa cuenta con más de una veintena, entre las que destacan especialmente las parroquias de Dombodán, Lema, Burres, Branzá, Castañeda y Boente. Las cinco primeras se construyeron durante el siglo XVIII.

Parroquia de Santiago Arzúa turismo arzúa

Por otro lado, este municipio gallego cuenta con un importante patrimonio civil, que incluye diferentes casonas y pazos. Uno de los mejor conservados es el de Brandeso, del año 1554, donde Ramón María del Valle Inclán ambientó su romance entre Concha y Brandomín, en la novela 'Sonata de otoño'.

El pueblo conserva también un puente románico del siglo XII y está rodeado de un impresionante entorno natural, dentro del que destacan bonitos arroyos. Arzúa se encuentra, además, cerca del embalse de Portodemouros.