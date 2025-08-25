El próximo curso escolar arrancará con más profesores y menos alumnos La Xunta atribuye la mejora de las ratios al aumento de docentes y la caída de la natalidad

El próximo 8 de septiembre, 302.843 alumnos –sin contar los de FP– regresarán a los centros educativos gallegos para iniciar el curso 2025/2026. Son 4.255 menos que el año pasado y unos 20.000 menos que hace una década. Una caída «muy significativa» que el conselleiro de Educación atribuía este lunes al descenso de la natalidad. A pesar de esta bajada, la Xunta apuesta por incrementar el número de docentes, lo que se traduce en una mejora de la ratio de alumnos por profesor que mantiene a Galicia como una de las comunidades mejor posicionadas, con una media de 9,9 frente al 11,3 del conjunto de España.

«Pese a la caída del alumnado gallego, la enseñanza de Galicia apuesta claramente por mantener e incluso aumentar el número de profesores. Es obvio que esto es algo básico y fundamental para mejorar la calidad y seguir manteniendo la igualdad de oportunidades como una de las señas de identidad de Galicia», destacó Román Rodríguez.

En la práctica, este curso se beneficiarán de la mejora de ratios los niños de 5º de Infantil, que pasarán a ser 20 por aula –cinco menos–, y los de agrupamientos rurales, que pasarán a ser 14 cuando todos los alumnos sean de la misma etapa, y no más de diez cuando se junten estudiantes de Infantil y Primaria.

En cuanto a infraestructuras, estos cambios suponen el cese de funcionamiento de siete centros educativos por falta de alumnado, mientras hay tres en construcción y están en proceso de ampliación las instalaciones de otros 18.

Tecnología «con sentidiño»

Junto a la reducción de alumnos por profesor, el titular del departamento gallego de Educación relató otros avances, como la futura ley de educación digital, actualmente en tramitación, que regulará «con sentidiño» el uso de dispositivos en las aulas con el objetivo de consolidar un modelo que «combine los aprendizajes tradicionales a través de métodos analógicos con las nuevas tecnologías imprescindibles en la sociedad actual». La tendencia pasa por recuperar parte del espacio que fue perdiendo el libro en papel, además de reforzar la lectura en el aula con un tiempo mínimo diario.

Román Rodríguez también quiso hacer hincapié en la importancia de la inclusión en el sistema educativo gallego, con medidas como la creación de la FP Básica Adaptada o la formación al profesorado impartida por entidades especializadas en la atención a la diversidad. «Si en algo somos especialmente sensibles en la Xunta de Galicia es en favorecer la equidad, la igualdad de oportunidades y la integración real de los alumnos que más lo precisan», defendió el conselleiro.

