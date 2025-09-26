Suscribete a
ABC Premium

Prisión para 9 de los 11 detenidos por el alijo de 3.500 kilos de cocaína de A Pobra

Los investigadores sospechan que la droga podría haber llegado en un narcosubmarino

Los detenidos por el alijo pasaron este viernes a disposición de la jueza de Muros
Los detenidos por el alijo pasaron este viernes a disposición de la jueza de Muros EFE
Jesús Hierro

Jesús Hierro

SANTIAGO

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Nueve de los once detenidos esta semana por el alijo de 3.500 de cocaína de A Pobra (La Coruña) ya están entre rejas. La jueza de Muros que tutela la investigación ha ordenado su ingreso en prisión provisional por riesgo de ... fuga. A los otros dos les ha impuesto la obligación de comparecer semanalmente en el juzgado y la retirada del pasaporte. Todos están investigados por pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas y blanqueo de capitales, según informó el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app