El primer componente del 'ProteusONE' ya está en Galicia

El 'ProteusONE' ya está aquí. Al menos, el primer componente esencial de este gigante de la medicina oncológica de precisión que convertirá al sistema sanitario público gallego en el primero de toda España en contar con un centro de protonterapia. Un equipamiento tecnológico financiado ... por la Fundación Amancio Ortega que, si se mantienen las previsiones de la Xunta, podría empezar a operar en el último trimestre de 2026.

En los próximos días llegarán a Galicia en barco el resto de elementos que conforman el que, actualmente, es el sistema más avanzado en el tratamiento de pacientes con cáncer. Después habrá que instalarlos, testarlos y completar la formación del personal que se encargará de su funcionamiento.

Según ha informado la Consellería de Sanidade este sábado a través de un comunicado, el componente que acaba de llegar a Santiago de Compostela es necesario para el equilibrio del 'gantry' o brazo giratorio del equipo de protonterapia, lo que resulta esencial para la calibración de una máquina que, por la naturaleza de la terapia que dispensa, debe asegurar un movimiento preciso y suave. Algo necesario, añade el mensaje lanzado por la Xunta, para ofrecer un tratamiento oncológico de alta eficiencia.

Galería. El componente del 'ProteusONE' a su llegada al entorno del Chus CEDIDA

La pieza, que ya está almacenada en elCentro de Protonterapia de Galicia, construido en las inmediaciones del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago (Chus), tiene 25 toneladas de peso. Ha realizado un viaje por vía marítima desde Bélgica, para después ser trasladado hasta su destino final, en la capital gallega, por un dispositivo de transporte terrestre especial. Su lugar de procedencia es el país belga porque ese es el origen de Iom Beam Applications (IBA), la compañía líder en terapia de protones que fabrica y suministra la infraestructura.

Responsables de esta empresa han sido los encargados de recibir con «satisfacción», según reza el comunicado informativo de Sanidade, el primer componente esencial del 'ProteusONE' a su llegada a Santiago.

Instalación compleja

Aunque el transporte de un dispositivo de estas características no es fácil, la fase más difícil del proceso –superado el diseño y desarrollo de la tecnología y la fabricación de sus componentes, claro está– es la instalación y puesta en marcha del equipo en destino. Para ello habrá que esperar a contar con todos los elementos necesarios.

Desde Sanidade remarcan que poner en funcionamiento el ciclotrón o acelerador de protones es una tarea compleja que requiere de muchas especificidades para cumplir estrictamente los protocolos y las garantías exigidas.

Un equipo internacional y multidisciplinar de expertos asumirá este proceso. La Xunta informó a comienzos de este mes que se trata de un grupo formado por nueve profesionales de diferentes perfiles, desde ingenieros y físicos expertos en aceleradores, hasta personal administrativo, de cinco nacionalidades diferentes: española, italiana, checa, británica y taiwanesa.

Todos ellos permanecerán en Galicia durante el año que se calcula que durará el proceso de instalación y puesta en marcha del ciclotrón. Pero no lo harán solos. Contarán con el apoyo de más de veinte técnicos de las distintas empresas auxiliares de IBA.

Construcción faraónica

El proceso de instalación arranca después de 18 meses desde el inicio de las obras del Centro de Protonterapia de Galicia, realizadas por la constructora gallega Copasa, con dos búnkeres construidos. En su edificación se emplearon 4.000 metros cúbicos de hormigón de alta densidad, 500 hormigoneras y unas 10.000 toneladas de hormigón, lo que, a la vista de los datos proporcionados por la Xunta, equivale al peso de la torre Eiffel. El edificio cuenta con una superficie útil de más de 3.700 metros cuadrados en una extensión total construida de más de 5.600.

De esta forma, la infraestructura gallega es la que se encuentra en un estado más avanzado de los otros proyectos similares que se están desarrollando en el Sistema Nacional de Salud. Los especialistas de IBA verificaron a mediados de septiembre que las instalaciones edificadas en Santiago cumplen con los requisitos técnicos para poder albergar su equipamiento, lo que supuso el visto bueno para que empezasen a llegar diferentes materiales a Galicia. La primera descarga tuvo lugar a finales de octubre, cuando se recibieron 12 contenedores de la compañía.

La ejecución de las obras corre a cargo de la Xunta, con una inversión de casi 20 millones de euros, cofinanciada por la Unión Europea a través del programa Galicia Feder 2021-2027, pero la compra del ciclotrón que eleva a 45,5 millones el coste total del Centro de Protonterapia de Galicia viene de la mano de la Fundación Amancio Ortega.

Esta entidad acordó en octubre de 2021 con el Gobierno central y varias comunidades autónomas una donación de 280 millones de euros para poner a disposición de la ciudadanía española diez aceleradores de protones a través del sistema público de salud.

La protonterapia permite dosificar con más precisión la radiación a pacientes de cáncer, disminuyendo los efectos secundarios

En concreto, aparte del de Santiago, que, si se cumplen las previsiones de la Xunta, será el primero en empezar a funcionar, se instalarán dos equipos en Barcelona, otros tantos en Madrid, y los cinco restantes en Málaga, Sevilla, Valencia, Bizkaia y Gran Canaria.

La sanidad privada ofrece a sus usuarios esta tecnología desde finales de 2019, cuando se puso en marcha el Centro de Protonterapia Quirónsalud en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón. La Clínica Universidad de Navarra en Madrid sumó el segundo dispositivo en España en el año 2020.

La protonterapia, el tratamiento que puede ofrecerse gracias a un cilotrón o acelerador de protones, es una modalidad especial de radioterapia que permite dispensar dosis más precisas de radiación, ajustándose mejor a la zona a tratar y disminuyendo, así, los efectos adversos. Se destina, especialmente, a pacientes pediátricos y tumores de difícil acceso.

«Motivo de orgullo»

El encargado de avanzar la llegada del 'ProteusONE' a Galicia esta semana fue el propio presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en la sesión de control al Gobierno gallego del pasado miércoles, en la que presentó esa previsión como un «motivo de orgullo».

El mandatario autonómico incidió en que el gallego será el primer sistema sanitario público español en disponer de una tecnología de estas características y confirmó que ya se está formando a los profesionales que tendrán que manejar el ciclotrón o acelerador de protones. Son, según apuntó el presidente, alrededor de una veintena.

La inauguración del Centro de Protonterapia de Galicia está prevista para el último trimestre de 2026 y, por su carácter único en la sanidad pública del norte de la Península, no solo atenderá a pacientes gallegos, sino que también acogerá a enfermos de cáncer de Castilla y León, Asturias y el norte de Portugal, con el objetivo de atender a unas 250 personas al año.