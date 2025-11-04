Suscribete a
El presupuesto para prevención de incendios crecerá un 50% en 2026

Este año ardieron en Galicia 118.966 hectáreas de superficie, la mayor parte de ellas, un 67 por ciento, de monte raso

El 70 por ciento de los fuegos fueron intencionados. Quince presuntos incendiarios fueron detenidos

Galicia

La comparecencia de la conselleira do Medio Rural este martes en el Parlamento para dar cuenta de los incendios que este año asolaron el monte gallego tuvo mucho de tormenta de cifras, en un intento por trasladar la realidad de una de las peores ... campañas de la serie histórica. De ahí que la titular María José Gómez se abrazase a los datos concretos para fotografiar lo que pasó en Galicia durante el pasado mes de agosto, una situación insólita que acabó con miles de hectáreas afectadas. Para arrancar su intervención, la titular fue clara al avanzar que, la de este año, no iba a ser «una comparecencia más». Culpó de ello a unos incendios «de sexta generación» con un comportamiento más impredecible y errático, capaces de poner en jaque a los servicios de extinción. El mayor éxito, remarcó, fue que pese a la magnitud de lo sucedido «no tuviésemos que lamentar víctimas humanas». A partir de ahí, desató el encadenado de cifras precedido de una afirmación contundente: «Galicia no arde sola... a Galicia la queman».

