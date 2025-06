El presidente del Puerto de Ferrol: «El cierre de As Pontes fue brusco, pasamos de mover 5 millones de toneladas a cero»

La desconexión de la central térmica de carbón de As Pontes (La Coruña), en enero de 2024, supuso un paso en firme de cara a la transición energética a fuentes renovables en Galicia. Un proceso que permitió a la Comunidad alcanzar un mix energético en ... el que hidráulica, eólica y solar contribuyeron en un 85% el año pasado. Sin embargo, este cambio radical ha pasado factura a sectores económicos que dependían de esta actividad, como en el Puerto de Ferrol-San Cibrao, obligando a una adaptarse ante un cambio «brusco» que se reflejó en la pérdida de millones de toneladas de tráfico de mercancías en cuestión de meses .

—¿Cómo se ha ajustado la actividad del puerto para cubrir la falta de demanda por el cierre de As Pontes?

—El cierre supuso perder aproximadamente el 45% del tráfico entre Ferrol y San Cibrao. Se movían en torno a 5 y 5,5 millones de carbón de toneladas y el cierre se produce de manera brusca. El año pasado no se movió nada y este tampoco, y tenemos que plantearnos sustituirlo dentro de la propia transición energética que cerró As Pontes. Y estamos avanzando en varios frentes. Las más vivas son dos terminales de líquidos que estamos construyendo o reformando en el Puerto Exterior y que nos va a repercutir un tráfico importante de líquidos, de biocombustibles, de hidrocarburos, de gasoil y gasolina. Se acabarán las obras el año que viene y a finales de 2026 y en 2027 ya tendremos ese tráfico, con la vista puesta también en el hidrógeno.

—Ese cierre, ¿podría haberse hecho de otra forma? ¿Más escalonada?

—Yo creo que la prisa por cerrar todas las centrales térmicas de España es una prisa relativa. No pasaba nada por haber hecho un cierre gradual en cinco o seis años por ejemplo, porque nos daría tiempo a todos a adaptarnos a lo nuevo. De esta manera no somos capaces de hacerlo y, además, hemos tenido un déficit energético importante. Las térmicas producían una cantidad importante de energía que hay que suplir con otra y se podría haber hecho de manera escalonada y con un margen de tiempo superior.

—Con las tensiones en Oriente entre Israel e Irán, ¿podría esta incertidumbre afectar al volumen de mercancías del Puerto de Ferrol?

—Todos los conflictos a nivel mundial repercuten en los tráficos mundiales, no solo a nosotros. Desde la guerra de Ucrania a los problemas con la piratería genera movimientos en el tráfico, pero hasta que pase un tiempo no sabremos cómo afectará. ¿Qué puede ocurrir algo? Pues sí, todos los conflictos generan fluctuaciones, cómo ya ocurrió con el de Ucrania.

—¿Y en el caso de los aranceles decretados por Estados Unidos? ¿Cómo se ajusta la actividad portuaria frente a este escenario?

—Nosotros en particular tenemos poca afección con los aranceles de Estados Unidos, afecta a una pequeña carga. Pero, al final, a los puertos nos afecta de forma secundaria, porque sí hay variaciones intensas y ello implica que el movimiento de contenedores vía u origen Estados Unidos nos afecta.

—¿El efecto del cierre de As Pontes es comparable con el de la parada en la producción del complejo de Alcoa en San Cibrao?

—Nos ha afectado y mucho. Alcoa supone aproximadamente lo mismo que el carbón y llevamos dos años en que estamos moviendo aproximadamente la mitad que en un año normal. Nos faltan aproximadamente cinco millones de euros en la cuenta de resultados por estos dos factores, pero es verdad que Alcoa es un caso totalmente distinto. Se trata de una empresa privada que tiene en concesión el puerto entero de San Cibrao y necesita gas para la alúmina y electricidad para el aluminio. Mientras los precios del aluminio y la alúmina no sean competitivos, su producción estará muy perjudicada. Esperemos que tenga solución, si Alcoa falla la Mariña se queda muy tocada.

—Teniendo en cuenta la importancia de Ferrol en el ámbito de defensa, la apuesta europea por el rearme podría suponer un revulsivo económico que repercuta en la actividad portuaria?

—Debería de serlo. El puerto de Ferrol tiene que ser un puesto muy importante de entrada de tráfico destinado a defensa, sobre todo por este aumento del gasto que tiene que haber en España. Lo es histórica y estratégicamente por su ubicación, por lo tanto, tenemos que apostar por ello.

—¿Qué papel deben jugar la eólica marina y el hidrógeno en la transición energética y de la actividad portuaria? ¿Hay potencial?

—Son dos partes totalmente diferenciadas. La eólica marina no puede ser fija por la profundidad de la plataforma, por lo que tiene que ser flotante. Y ahí tenemos un déficit importante administrativo del Estado en el desarrollo de esta eólica. Vamos muy retrasados en cuanto a la tramitación de los parques proyectados y ello ha provocado una caída en la inversión privada en este ámbito en España. Luego está el exterior, somos el primer puerto que ha hecho una plataforma eólica flotante, además de Navantia. En el tema del hidrógeno ocurre algo similar, ya que cuenta con el handicap de necesitar mucha agua y mucha electricidad. Es muy difícil instalarla porque no tenemos distribución de energía suficiente, no hay conexión y las proyecciones no dan capacidad para todo, entonces, tenemos un cuello de botella importante con Red Eléctrica a nivel nacional y que nos va a frenar mucho. No solo en el hidrógeno, también a la mayoría de nuevas empresas.

—¿Qué otros nichos de mercado quedan todavía por explorar?

—Sí, hay mucho potencial porque a nosotros nos falta una infraestructura clave, que es el tren, cuyas obras finalizarán el año que viene y va a dar un cambio total al puerto exterior, donde se encuentra la terminal de contenedores, que sin él no tiene viabilidad posible. Partimos de una base muy mala y ahí es donde el Ministerio de Transportes tiene que aportar lo que haga falta para corregir esta línea.'