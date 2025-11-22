Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Iberia cancela sus vuelos comerciales a Venezuela tras la alerta de Estados Unidos

El PPdeG reivindica la igualdad frente al «falso feminismo» de la izquierda

Acusan a la CIG de boicotear la educación pública y al PSOE por los fallos de las pulseras antimaltrato

Concentración de mujeres del PPdeG con motivo del día 25 de noviembre
Concentración de mujeres del PPdeG con motivo del día 25 de noviembre CEDIDA

ABC

Santiago

La secretaria xeral del PP gallego, Paula Prado, y las conselleiras de Política Social e Igualdade, Fabiola García, y de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez, participaron este sábado en un acto junto a una comitiva de mujeres del PPdeG para reivindicar el refuerzo ... en áreas como la seguridad y la educación en aras de proteger a las mujeres contra la violencia de género.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app