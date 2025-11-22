El PPdeG reivindica la igualdad frente al «falso feminismo» de la izquierda

La secretaria xeral del PP gallego, Paula Prado, y las conselleiras de Política Social e Igualdade, Fabiola García, y de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez, participaron este sábado en un acto junto a una comitiva de mujeres del PPdeG para reivindicar el refuerzo ... en áreas como la seguridad y la educación en aras de proteger a las mujeres contra la violencia de género.

Un acto organizado con motivo del 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer establecido por la ONU, en el que las populares denunciaron cuestiones como los riesgos que implican las nuevas tecnologías, el papel fundamental de la educación para erradicar este tipo de violencia o el «falso feminismo» del PSOE y BNG que se ejemplificaron en hechos como los fallos detectados en las pulseras antimaltrato competencia del Ministerio de Igualdad o la conocida como ley del 'solo sí es sí' impulsada por la exministra Irene Montero.

En declaraciones a los medios recogidas por Europa Press, Prado destacó como «fundamental» el trabajo que debe realizarse desde la educación para «conseguir la verdadera igualdad», un propósito que contrapuso al del sindicato CIG-Ensino, cuestionando algunos de sus «materiales didácticos» en los que, entre otras cuestiones, ofrecen una imagen de Rosalía de Castro «callada y sumisa» -con una mordaza de bola junto al texto '50 negras sombras'.

«Pero nosotros no lo vamos a permitir, en Galicia queremos mujeres libres, que puedan hablar en los centros educativos, en la política o en cualquier ámbito porque es también una forma de luchar contra la violencia de género», aseveró Paula Prado.

Precisamente, la imagen de Rosalía de aquel documento sirvió como icono de la pancarta, aunque en esta ocasión sin referencias sexuales y acompañada del lema 'mujeres en libertad: Ni calladas ni sumisas'. «En la educación gallega se está haciendo una magnífico labor en esta dirección a pesar de que hay quien quiera boicotearla», afirmó la portavoz popular en referencia al sindicato de afinidad nacionalista.

A renglón seguido, la portavoz del PPdeG puso en entredicho el compromiso del PSOE y del BNG con la lucha contra la violencia de género, acusándoles de defender un «falso feminismo» tal y como demuestran los casos de corrupción del entorno de los socialistas donde la prostitución juega un papel relevante.

«No hay nada menos feminista que la ley del 'solo sí es sí', con más de 1.500 agresores sexuales beneficiados; lo mismo que pretender combatir la prostitución rodeándote de compañeros que la consumen o comprar en AliExpress unas pulseras antimaltrato defectuosas para las mujeres más vulnerables», añadió Prado.

Por su parte, la conselleira de Igualdade reclamó «más policías en la calles» al Gobierno central para combatir esta tipología de violencia y manifestó el compromiso de la Xunta por seguir incidiendo en la concienciación y sensibilización frente a la violencia. García también se refirió a los fallos en las pulseras antimaltrato, instando al Gobierno a controlar la situación, y puso el foco en los riesgos que implican tecnologías como las redes sociales para las mujeres más jóvenes. «Nunca, nunca deben ser controladas a través de las redes sociales, de sus dispositivos móviles, porque si lo constienen, el machismo gana», advirtió la conselleira.