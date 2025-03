El PPdeG se lanza a la batalla por las ciudades para impulsar a Feijóo en las generales

Con música épica de fondo y animados como si fueran los integrantes de un equipo deportivo, uno a uno fueron entrando esta mañana en el pabellón Multiusos del Sar de Santiago, los siete candidatos del PPdeG para las elecciones municipales. A siete meses de los comicios del 28 de mayo, el partido se lanza a la batalla por las alcaldías de las urbes, sus plazas más complicadas y en las que no cuentan con ningún alcalde. El presidente del partido, Alfonso Rueda, animó a los suyos a «no resignarse» y consideró las locales como la «primera etapa» para darle el «mayor empuje a Alberto Núñez Feijóo para que sea presidente del Gobierno».

Ante casi un millar de cargos del partido y simpatizantes, entre los que Rueda saludó especialmente al vicesecretario general de Organización del PP, Miguel Tellado, y al expresidente del Consejo de Estado, José Manuel Romay Becaría, Rueda pidió a los candidatos que trabajen y escuchen a la ciudadanía durante estos meses. Recordó que al PPdeG no le sirve con ganar las elecciones sino que tiene que asegurarse la mayoría absoluta. «No sirve» eso de que «probablemente» ganen las elecciones ya que al día siguiente «todos los que van a perder ya estén haciendo cálculos para, a pesar de no haber ganado, ponerse a gobernar», aseveró. «No me resigno a que estos hombres y mujeres a lo mejor ganan las elecciones, pero no puedan gobernar; y como no me resigno, pero sé que estas son las reglas de juego, tengo que venir aquí a decir que solo vale ganar por mayoría absoluta«, ahondó Alfonso Rueda.

En el escenario habilitado este sábado en la entrada del recinto deportivo compostelano han estado los candidatos del PPdeG a las siete alcaldías de las grandes urbes gallegas: José Manuel Rey Varela (Ferrol), Rafa Domínguez (Pontevedra), Elena Candia (Lugo), Miguel Lorenzo (A Coruña), Borja Verea (Santiago), Manuel Cabeza (Ourense) y Marta Fernández-Tapias (Vigo). Durante su intervención, algunos de ellos aludieron también a la cita con las urnas de mayo como la primera batalla de cara a la contienda de las generales del año próximo. El coruñés Miguel Lorenzo pronosticó que habrá «pleno al 15» por lo que Alberto Núñez Feijóo será también el presidente del Gobierno de España.

Bajo el lema Somos Maioría, el presidente del PPdeG aseveró que los ciudadanos no quieren que los gobiernos municipales multicolores «pierdan el tiempo en peleas» ideológicas y se olviden de la gestión. Durante el acto también hubo numerosas críticas contra el gobierno de Sánchez. Rueda, que defendió los presupuestos de la Xunta para 2023, afeó al Ejecutivo central el retraso en la adjudicación de fondos Next Generation. «Ya está bien», subrayó. También cargó contra el socialista Abel Caballero, al que se acusó de confrontar con la Xunta e intentar humillar a la candidata Marta Fernández Tapias. «Son una mayoría, los que quieren ser vecinos orgullos de sus ciudades, dentro de una Galicia global que colabora entre ella, fuera de localismos absurdos que no hacen más que desgastar».