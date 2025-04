El PP reta a la oposición a pedir para Galicia la gestión de los fondos europeos

Concluida la primera jornada del Debate del Estado de la Autonomía, este jueves los grupos parlamentarios han presentado sus propuestas de resolución. Una batería de 40 medidas -excepto en el caso de Democracia Ourensana, que presentó algo menos de 30- que representa las estrategias políticas ... de los partidos gallegos y su hoja de ruta de cara a los próximos años en ámbitos como el autogobierno, la economía o los servicios sociales, prestando especial atención a cuestiones como la industria -uno de los temas de actualidad, después de que el miércoles se conociese que Altri se queda fuera las ayudas europeas de descarbonización-, las renovables o la financiación. El BNG, además, reivindica la salida de la OTAN y el reconocimiento de Galicia como nación; mientras que el PSdeG insta a la Xunta a aceptar la condonación de la deuda y a la aprobación de un plan de desarrollo de los ciclos forestales completos en la Comunidad, puntualizando que «hacer celulosa» no es una «forma acertada de cerrar ciclos».

En sus respectivas ruedas de prensa, los tres grupos han transmitido su «voluntad» y «esperanza» de llegar a acuerdos, si bien, como indicó la secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, en algunos casos llegan a ser «antagónicas». Puso como ejemplo la primera medida del Bloque, que reclama que se reconozca el «status político de Galicia como nación». «Ahí es difícil llegar a puntos de encuentro, pero en el marco de la autonomía» y de la «Constitución»; aseguró, harán propuestas que «pueden ser asumibles por cualquier partido que pretenda participar en una democracia moderna del siglo XXI».

En el ámbito industrial, y como ya había avanzado el presidente, Alfonso Rueda, los populares proponen reclamar al Gobierno la gestión directa de los fondos europeos de recuperación, o, en su defecto, aumentar cooperación y cogobernanza del Gobierno central con las CCAA. Desde el Ejecutivo autonómico llevan tiempo denunciando que los proyectos gallegos, a pesar de estar en ocasiones más desarrollados que otros de la península, son discriminados a la hora de acceder a estas ayudas, por lo que la descentralización de su gestión es una reclamación crucial para la Xunta. Igual que lo es que se asegure la conexión eléctrica para no mermar la viabilidad de las iniciativas que se proyectan en Galicia.

Por su parte, tanto el BNG como el PSdeG reafirman su rechazo al proyecto de Altri. Para el Bloque, los 250 millones de fondos públicos que la pastera lusa estimó que necesitaría para promover la fábrica, deberían dedicarse a la vertebración de sectores realmente estratégicos -el agroalimentario, el pesquero, el marisquero...-, que son, defendió la portavoz nacionalista, Olalla Rodil, los que «generan riqueza, puestos de trabajo y valor añadido». Proponen también la creación de una Corporación Industrial Pública gallega para apoyar al sector en el contexto actual de inestabilidad global, que incluiría las sociedades Impulsa Galicia y Recursos de Galicia.

En el PSdeG, si bien no dedicaron un apartado específico a pedir que la Xunta rechace el proyecto de Altri -como sí hizo el BNG-, lo incluyeron en la primera página de sus propuestas. Los socialistas, explicó su secretario xeral, José Ramón Gómez Besteiro, defienden una industria sostenible medioambiental, económica y socialmente, criterios que consideran que Altri no cumple. En cambio, sí que apuestan por cerrar los ciclos forestales de la madera en la Comunidad a través de actividades como la construcción. Para ellos, dijo, hacer celulosa «no es la forma acertada de cerrar ciclos».

Otras cuestiones a las que hicieron referencia los tres grupos mayoritarios son las renovables y la minería, coincidiendo en la necesidad de potenciar estos ámbitos en los que Galicia parte de una situación ventajosa, pero con sutiles diferencias -como que el Bloque reclama la creación de una empresa pública de energía-. En minería, los nacionalistas reclaman una actividad «a la altura del siglo XXI», en la que se declaren los minerales estratégicos como de interés público gallego y se prioricen los proyectos que cierren el ciclo de los productos extraídos en Galicia. Este es el motivo, señalan, porque el que están en contra de la reapertura de la mina de Doade (Orense), declara de interés estratégico por la UE al albergar litio en su subsuelo. En cambio, el PSdeG aboga por «no perder el tren» de la «reindustrialización» de Europa, apostando por los proyectos destinados a recursos estratégicos propios y de seguridad, sin mostrar su rechazo específico al proyecto -como sí han hecho con el de la mina de Touro-, más en línea con la propuesta del PP de reforzar la autonomía estratégica de la Unión y reducir la dependencia del exterior.

Hubo también, por parte de los socialistas, un intento de desmarcarse del BNG reiterando su carácter europeísta, porque «ahora es el momento» de comprometerse con la idea de Europa de bienestar y sus valores; y pidiendo no solo la condena de los ataques a Gaza, «sino también» a Ucrania. En cambio, el BNG no citó al país europeo, como sí hizo con Palestina, y, plasmó por escrito su oposición al incremento del gasto militar pidiendo que España no solo abandone la OTAN, sino también la disolución de esta alianza militar.

Además, Besteiro quiso volver a puntualizar que, aunque reclamen a la Xunta que acepte la condonación de la deuda -como también reiteraron los nacionalistas en sus medidas-, ellos no coinciden con la idea del concierto económico del BNG, que sería «malo» para Galicia. Ambos grupos coinciden, por su parte, en instar a que la Xunta a que cree un fondo de cohesión territorial. En esta materia, los populares reclaman al Gobierno que presente cuando antes un proyecto de Presupuestos, y que convoque el Consejo de Política Fiscal para abordar la reforma del sistema de financiación autonómica, y que, en el caso de que se acuerde una conodnación a las comunidades que se adhiriesen al Fondo de Liquidez Autonómico, se compense equitativamente a las que no lo hicieron.