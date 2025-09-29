El PP recuperará la alcaldía de Ribeira (La Coruña) tras un acuerdo con cuatro independientes

El Partido Popular recuperará la alcaldía del ayuntamiento coruñés de Ribeira tras llegar a un acuerdo con cuatro concejales del Partido Barbanza Independiente (PBBI), una escisión de exmilitantes populares que en 2023 auparon como regidor al nacionalista Luis Pérez Barral.

Fuentes consultadas por Europa Press han confirmado la presentación de una moción de censura firmada por los 10 ediles que tiene el PP en Ribeira y cuatro de los cinco independientes.

De prosperar esta iniciativa, todo apunta que la nueva alcaldesa del concello barbanzano será Mariola Sampedro, que tomó el relevo de Manuel Ruiz Rivas, actualmente en el Senado, como líder de los populares ribeirenses.

Está previsto que esta tarde ofrezca una rueda de prensa para explicar el acuerdo y los motivos de esta moción de censura.