Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Un muerto y un herido grave por una explosión en la base militar de la Legión en Almería
Última hora
Amazon plantea un ERE para 1.200 trabajadores de sus oficinas de Madrid y Barcelona

El PP pide el cese de una parlamentaria gallega del PSOE por burlarse del senador que interrogó a Sánchez

Ironizó con «los efectos secundarios» del covid que lo llevó a la UCI: «descubriendo que afectan a la educación, al nivel intelectual y al desarrollo mental»

Alejo Miranda de Larra, el senador «incisivo» del PP que ha interrogado a Sánchez

La socialista Paloma Castro, en una imagen difundida por el partido
La socialista Paloma Castro, en una imagen difundida por el partido CEDIDA

ABC

Santiago

El secretario general del PP, Miguel Tellado, reclama el cese de la parlamentaria del PSOE gallego Paloma Castro por burlarse en redes sociales del senador popular Alejo Miranda de Larra, encargado de interrogar este jueves a Pedro Sánchez en la Cámara Alta.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app