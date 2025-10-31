El PP pide el cese de una parlamentaria gallega del PSOE por burlarse del senador que interrogó a Sánchez

El secretario general del PP, Miguel Tellado, reclama el cese de la parlamentaria del PSOE gallego Paloma Castro por burlarse en redes sociales del senador popular Alejo Miranda de Larra, encargado de interrogar este jueves a Pedro Sánchez en la Cámara Alta.

La miseria moral, la crueldad y la bajeza más absoluta en 20 palabras.



Esta señora se ha definido con este tuit y ha demostrado no ser digna de representar a los gallegos en el Parlamento. Exigimos al PSOE que cese a esta diputada por burlarse del sufrimiento de @AlejoMdeLarra,… https://t.co/G6cnJn1JiE — Miguel Tellado (@Mtelladof) October 31, 2025

En una publicación en X, antes Twitter, la diputada autonómica socialista alude a los «efectos secundarios» del covid que llevó a la UCI al senador: «descubriendo que los efectos secundarios del covid afectan también a la educación, al nivel intelectual y al desarrollo mental», reza el texto difundido por Castro.

Para Tellado, estas «20 palabras» representan «la miseria moral, la crueldad y la bajeza más absoluta». «Esta señora se ha definido con este tuit y ha demostrado no ser digna de representar a los gallegos en el Parlamento. Exigimos al PSOE que cese a esta diputada por burlarse del sufrimiento de Alejo Miranda de Larra, que estuvo entre la vida y la muerte por causa del Covid, como tantos miles de españoles«, ha reclamado el número 2 de Feijóo. »Basta ya de deshumanizar al adversario y de sembrar el odio y el enfrentamiento«, ha concluido.

Otros dirigentes del partido en Galicia se han sumado a las críticas a la parlamentaria socialista. La número 2 de los populares gallegos, Paula Prado, ha recordado que «Alejo Miranda estuvo en la UCI por covid mientras —asegura— los nº2 y nº3 de Sánchez se forraban». «En lugar de condenar la corrupción, una diputada gallega del PSOE juega con su enfermedad para defender a Sánchez«, ha lamentado, lo que, en su opinión, confirma que »la estrategia del PSOE« es el »todo vale«.

Por su parte, el portavoz de los populares gallegos en el Parlamento autonómico, Alberto Pazos, considera «intolerable que una diputada socialista insulte a un senador y se burle de los enfermos de covid, mientras Sánchez evita dar explicaciones«. »Entre insultos y silencio, así se degrada el debate político«, ha zanjado.