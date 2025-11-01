Suscribete a
ABC Premium
Gestión de la dana
Feijóo medita entre convocar ya elecciones en Valencia o elegir un sucesor a Mazón

El PP gallego pide a Bruselas que garantice a Galicia el acceso a fondos para el cima

El Gobierno de Sánchez agotó el plazo de solicitudes sin presentar su plan

Los eurodiputados gallegos Adrián Vázquez y Francisco Millán Mon
Los eurodiputados gallegos Adrián Vázquez y Francisco Millán Mon CEDIDA

A. Gesto

Santiago

El Gobierno central tenía hasta el pasado 30 de junio para presentar ante la Comisión Europea sus propuestas para acceder a los 6.800 millones de euros que le corresponderían a España en el reparto del Fondo Social europeo por el Clima, que busca paliar ... los costes derivados de la transición energética en los edificios y el transporte por carretera. Sin embargo, la administración dirigida por Sánchez dejó que finalizase el plazo sin remitirle a Bruselas el plan español.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app