El PP gallego pide a Bruselas que garantice a Galicia el acceso a fondos para el cima

El Gobierno central tenía hasta el pasado 30 de junio para presentar ante la Comisión Europea sus propuestas para acceder a los 6.800 millones de euros que le corresponderían a España en el reparto del Fondo Social europeo por el Clima, que busca paliar ... los costes derivados de la transición energética en los edificios y el transporte por carretera. Sin embargo, la administración dirigida por Sánchez dejó que finalizase el plazo sin remitirle a Bruselas el plan español.

Los eurodiputados del PPdeG, Adrián Vázquez y Francisco Millán Mon, han advertido a través de un comunicado de que esta «mala gestión» pone «en riesgo» la financiación vinculada al fondo, por lo que han optado por dirigirse directamente al Ejecutivo comunitario para pedirle que garantice a Galicia el acceso a ese dinero.

En concreto, han formulado una pregunta a la Comisión sobre los retrasos del Gobierno central a la hora de presentar el Plan Social por el Clima y sobre la trasposición de la Directiva 2023/959, un trámite también necesario para acceder a los fondos que España tiene pendiente desde hace casi año y medio.

En palabras de Millán Mon, «esto es una muestra de la incoherencia del Gobierno de Sánchez, que es el primero en favorecer una agenda verde pero luego llega con retraso cuando se pretende ayudar a los hogares vulnerables en la transición energética». Mientras, Vázquez ha apuntado que «Galicia ya ha hecho los deberes y es el Gobierno de Sánchez quien tiene que ponerse las pilas».

Para ambos eurodiputados gallegos este es «sólo es un ejemplo más de la importancia de contar con las regiones en la ejecución del dinero europeo y de por qué no es una buena idea centralizar toda la gestión en los gobiernos estatales», ha añadido Vázquez.

«La centralización que propone la Comisión Europea para el próximo marco financiero —es decir, el presupuesto por el que se regirá Bruselas entre 2028 y 2034— es un error», ha concordado Millán Mon. «Desgraciadamente, lo hemos visto en España con el fracaso en la ejecución de los fondos Next Generation —el instrumento temporal de recuperación de la UE tras la pandemia— y ahora lo volvemos a ver con el retraso en la presentación del Plan Social por el Clima».

Reacción de la Xunta

Los eurodiputados del PPdeG recogen, así, las advertencias del Gobierno gallego, que ya el pasado martes avanzaba que, ante la «dejadez de funciones» del Ejecutivo central actuaría por su cuenta y trasladaría directamente a las autoridades comunitarias los proyectos gallegos que aspiran a la financiación del fondo. Son más de 60 iniciativas por un importe de 2.000 millones de euros. La gran mayoría, del ámbito de la vivienda eficiente y sostenible.