Pontón interpela a la Xunta sobre la violencia machista: «Si fuesen futbolistas en vez de mujeres, ¿no solicitarían el comité de crisis?»

Galicia está siendo testigo de una «escalada de la violencia contra las mujeres», con dos crímenes machistas en las últimas dos semanas y tres intentos de asesinato. Este ha sido este miércoles el argumento inicial de la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, en la ... sesión de control al presidente, Alfonso Rueda. Un pleno en el que la líder del Bloque expuso los datos más recientes de la Comunidad, abogando por «no normalizar» ni «frivolizar» la situación como, aseguró, sí hace el PP; y en el que no faltaron las referencias al exconselleiro del Mar, Alfonso Villares, que dimitió a principios de este mes al serle comunicada su condición de investigado en una presunta agresión sexual. Contra esto, continuó la nacionalista, la Xunta debería convocar el comité de crisis que su partido ha solicitado estas últimas semanas. Si las víctimas fuesen «futbolistas y no mujeres», acaso «¿no solicitarían un comité de crisis?», increpó al mandatario. Una afirmación contundente que para Rueda sí que fue un claro ejemplo de «frivolidad», reclamó, y que le perseguirá «mucho tiempo», aunque su crítica principal a la líder de la oposición fue sobre su intención de sacar rédito político de la situación: «Solo utiliza este tema con fines electorales, señora Pontón», condenó en su primera intervención.

Como se citaba previamente, Pontón empezó su intervención exponiendo los últimos datos de violencia machista, que generan una situación «insoportable». Habló así de Marisa, asesinada a puñaladas el 15 de junio en La Coruña; de Marisol, que pocos días antes apareció calcinada en su coche en Campo Lameiro; de Josefa, acuchillada por su marido en O Bolo; y de Soraya, que saltó desde un cuarto piso huyendo de su pareja en el Barco de Valdeorras. «No podemos normalizar, como hace el Gobierno del PP, que en apenas dos meses haya estos intentos de asesinato y tres mujeres brutalmente asesinadas», aseveró, algo todavía más «aterrados» viendo «la pasividad» del Ejecutivo de Alfonso Rueda, dijo.

Un presidente, continuó, que «amparó a su conselleiro y amigo, un presunto agresor sexual, al que mantuvo durante meses en su gobierno» y «despidió entre abrazos», en referencia a Alfonso Villares. La denuncia se interpuso en enero, y el titular de la cartera del Mar dejó su cargo a principios de mes, al serle comunicada su situación de investigado por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. La conclusión «es evidente», aseguró: la Xunta «no garantiza a día de hoy ni la protección ni la defensa de las mujeres frente a la violencia» y lo «único que demuestra es que cuando tiene que escoger entre un amigo, que es un presunto agresor, y la víctima, usted [por Rueda] se pone del lado del presunto agresor». Un comportamiento, dijo, que lo único que demuestra es que el PP está más cerca «del discurso negacionista de la extrema derecha machista que de la defensa y la lucha contra la violencia de género»; por lo que reiteró la solicitud de su partido de crear un comité de crisis que analice la situación y de recursos a las víctimas.

Rédito electoral

Una explicación que para el presidente, respondió en su turno, no fue más que un intento de usar la violencia machista «con fines electorales». «Toda ocasión es buena para rascar votos, incluso con un asunto tan serio», condenó, aseverando que si la pregunta es si la Xunta está actuando en esta materia, la respuesta es que sí, «con contundencia y convencimiento». Pero Pontón, dijo, se ha candado de ser «la presidenta en la sombra», algo de lo que vanaglorió a principios de la legislatura, para pasar a ser «jueza». «Una jueza que no tiene en cuenta la presunción de inocencia, que no cree en la separación de poderes, y que no cree en el Estado de Derecho», dictando sentencias «donde la culpa siempre es del PP».

«Deje de mentir y difamar», le espetó, recordándole que «es la misma Pontón que bramaba diciendo que una denuncia es lo mismo que una sentencia de culpabilidad» y también la que hace dos semanas, «cuando empezamos a conocer los manejos de sus socios de Gobierno, con prostitutas que pagamos entre todos, estaba disimulando y diciendo que había que [...] ser prudente para pronunciarse» porque «hay mucho juez facha y pseudomedio». Un Gobierno que «trafica con las mujeres» contra el que aseguró que la nacionalista no es «capaz de imponerse», mientras que en Galicia pide su dimisión.

Una comparación «frívola»

Pero esta respuesta fue para la nacionalista un intento del presidente de desviar la atención del tema que la ocupaba en pleno, algo que, dijo, no va a «permitir». Esto, aseguró, es otro «síntoma» más de la «grave» situación que normaliza el PP, que «no anunció» en su intervención «ni una sola medida». Mientras Rueda dice «que todo está bien», condenó, el Ministerio de Igualdad expone que, en 2024, Galicia fue la segunda comunidad con la tasa más alta de violencia machista. «Tres asesinatos en los últimos dos meses, dos de ellos en quince días. Si fuesen futbolistas en vez de mujeres, ¿no solicitarían un comité de crisis?«, cuestionó al mandatario, reiterando su petición. «Estamos hablando de la vida de las mujeres, [...], no frivolice y tome decisiones», zanjó.

Una frase que recuperó el presidente en la réplica, que dijo que «la va a perseguir durante mucho tiempo». «Esto no es frivolizar, es ponerse en ridículo», aseveró, tildando sus argumentos de «disparates». «Es duro escucharle decir que normalizamos» la situación, lamentó, pasando a enumerar las políticas del PP en la materia. En 2003, Manuel Fraga, «al que ustedes le dijeron todos los disparates que están en el diccionario, aprobó la primera Ley de Igualdad; desde 2023, la Xunta se persona en todos los procesos penales cuando hay un asesinato machista; desde 2014, hay un Observatorio contra la violencia de Género y un centro de recuperación integral funcionando en Santiago; desde 2016, hay programas de inserción laboral para las víctimas; y desde 2019, finalizó, hay ayudas al alquiler para estas víctimas y para sus familias. »Están funcionando, desde hace unos meses, cinco centros de crisis, 24 horas; y multiplicamos por 4 los fondos« desde el bipartito». En cambio, la ley del solo sí es sí que el BNG «aplaude», ha beneficiado a 1.450 delincuentes sexuales y dejado a 126 en la calle. Al Bloque, dijo, no le va a aceptar su «sectarismo», sus «disparates» ni su «supremacismo nacionalista», y mientras, zanjó, la Xunta continuará trabajando por la que es uno de sus objetivos principales, «acabar con la violencia machista» y que «alguna vez podamos decir que no va a haber más asesinatos, que no va a haber conductas machistas». En cambio, Pontón siempre seguirá apoyando a un Gobierno que, «con dinero público», se «repartía a mujeres como si fuesen mercancía».