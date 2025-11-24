Suscribete a
ABC Premium

Pontón dice que García Ortiz ha sido «condenado sin pruebas»

Rueda carga contra las «muy irresponsables» valoraciones políticas de «golpismo judicial»

El fiscal general del Estado presenta su renuncia tras el fallo del Supremo: «Es el momento de abandonar»

García Ortiz la semana pasada en La Coruña, en la toma de posesión de la nueva fiscal superior gallega
García Ortiz la semana pasada en La Coruña, en la toma de posesión de la nueva fiscal superior gallega EFE

A. Gesto

Santiago

El fallo al que se refieren es el mismo, pero podría no parecerlo a la vista de las reacciones tan discrepantes al respecto. Mientras Ana Pontón cree que el ya exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha sido «condenado sin pruebas», ... Alfonso Rueda carga contra «valoraciones políticas muy irresponsables» y José Ramón Gómez Besteiro tira de su propio recorrido judicial para recordar lo que es «vivir una injusticia».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app