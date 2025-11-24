Pontón dice que García Ortiz ha sido «condenado sin pruebas»

El fallo al que se refieren es el mismo, pero podría no parecerlo a la vista de las reacciones tan discrepantes al respecto. Mientras Ana Pontón cree que el ya exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha sido «condenado sin pruebas», ... Alfonso Rueda carga contra «valoraciones políticas muy irresponsables» y José Ramón Gómez Besteiro tira de su propio recorrido judicial para recordar lo que es «vivir una injusticia».

La portavoz nacional del BNG no tiene dudas de que la condena a García Ortiz por revelación de secretos es «un caso de 'lawfare'» –es decir, de instrumentalización de la justicia con fines políticos– «que lamentablemente no es el primero». «Si son capaces de condenar a un fiscal sin pruebas, qué no harán con cualquier ciudadano de a pie», se ha mostrado «en alerta» Pontón ante un hecho que considera «muy escandaloso» que «pone en riesgo la democracia».

«Nos parece muy grave que haya togas que quieren hacer política porque no aceptan los resultados de las elecciones», ha concretado la líder nacionalista vinculando a un hipotético revanchismo electoral de los jueces del Tribunal Supremo su decisión de condenar a dos años de inhabilitación a García Ortiz por hacer públicos datos de carácter confidencial de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, la popular Isabel Díaz Ayuso. Tendrá que indemnizarle, además, con 10.000 euros. La posición del BNG será «siempre muy clara», ha concluido Pontón, en defensa de la democracia y en «denuncia del 'lawfare'».

En referencia velada a declaraciones como esta, el presidente de la Xunta ha dicho escuchar «valoraciones políticas muy irresponsables» y ha hecho un ejercicio de justicia ficción: se preguntó «si todas estas personas que están hablando de golpismo judicial, de jueces haciendo sentencias absolutamente políticas» estarían diciendo lo mismo «si la sentencia hubiese sido absolutoria». «Les parecería perfecto si la sentencia dijese lo que les gusta, creo que se califican a sí mismos», ha añadido.

Para Rueda, «si una sentencia no te gusta lo que tienes que hacer es recurrirla», pero no «entrar a saco, en descalificaciones absolutamente personales». Especialmente grave le parece que «todo un gobierno» esté lanzando el mensaje de que «no se puede confiar en absoluto en la justicia simplemente porque los jueces no dijeron lo que ellos creen que tenían que decir». «Me parece algo que está bordeando muy peligrosamente, si es que no las traspasó ya, las reglas de la democracia y de la separación de poderes», ha zanjado el mandatario gallego.

«Vivir una injusticia»

El secretario general del PSdeG entiende, entre tanto, que la sentencia sorprenda «a muchísima gente» porque «hay aspectos que no cuadran y es normal que esto despierte preocupación». En su caso personal, dice que «le remueve especialmente» porque sabe «lo que es vivir una injusticia», en referencia a las investigaciones en causas judiciales, finalmente archivadas, en las que se vio inmerso y le llevaron a abandonar el liderazgo del PSdeG en 2016.

«Todo esto llega en un momento en el que estamos viendo discursos de odio, ataques a las casas del pueblo, mensajes intolerables e incluso gente joven diciendo que con un dictador se vivía mejor. Es imposible no estar preocupado. Y decirlo con toda claridad es lo mínimo que debemos hacer», ha mezclado Besteiro.

El líder socialista ha recordado, además, que este fin de semana se celebraron en La Coruña y Santiago, entre otros puntos de Galicia, concentraciones en apoyo a García Ortiz. Contaron con menos asistentes de los que se podría esperar, puesto que el exfiscal general del Estado desarrolló buena parte de su carrera en la Comunidad, especializado en asuntos medioambientales.