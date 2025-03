Pontón cambia de chaqueta: de los ataques a los piropos a Inditex

Si Xosé Manuel Beiras se reunió en su día con Amancio Ortega y José María Castellano, por qué no iba ella a recorrer la sede de Inditex en Arteixo de la mano del consejero delegado, Óscar García Maceiras, debieron de pensar Ana Pontón y su equipo. El pasado martes, la líder del BNG se deshizo en elogios a un «referente a nivel mundial» y «clave dentro del tejido económico del país»; y hasta ensalzó que «el factor humano sigue siendo un aspecto fundamental de su éxito». La misma Pontón que ante las elecciones autonómicas de 2020 animaba a votar con el argumento de que «Amancio Ortega no necesita de la política, pero sus trabajadoras sí»; que en 2012 reclamaba que el fundador de Inditex pagara más impuestos en Galicia «y no se continúe saqueando al pueblo trabajador»; o que en 2013 rechazaba una rebaja fiscal de la Xunta porque los parados «van a pagar más por la gasolina, igual que Amancio Ortega».

Que Jove ou Amancio Ortega paguen máis impostos en GZ e non se continúea a saquear ao pobo traballador @anaponton #votaBNG — BNG - Bloque Nacionalista Galego (@obloque) October 18, 2012

De ahí que las alabanzas a la multinacional textil que difundió el servicio de prensa del Bloque esta semana sorprendieran, y hasta enojaran, a propios y extraños. Para el vicepresidente económico de la Xunta, Francisco Conde, el gesto de Pontón supone una «enmienda a la totalidad del propio programa» del Bloque, al que acusó, tras el Consello del jueves, de vivir en una «permanente contradicción» entre «lo que piensan y lo que hacen». En cualquier caso, que desde la Xunta se afeara el cambio de chaqueta de Pontón entraba dentro de lo esperado. Más llamativas han resultado las críticas desde el seno del Bloque. Breixo Lousada, que forma parte nada menos que de la Executiva Nacional, se despachó en Twitter con una cadena de duros mensajes.

É bastante surreal que, estando eu na Executiva do BNG, tenha que saber disto polo Twitter.

Em qualquer caso, que fique claro que este tipo de iniciativas unilaterais nom som compartidas por toda a sua direçom e muito menos por toda a militáncia. https://t.co/GhAYBpGsgV — 🦔 (@chacueco) October 12, 2022

Primero tildó de «surreal» haberse enterado, por las redes sociales, de la visita a Arteixo, que tildó de «iniciativas unilaterales» que «no son compartidas por toda su dirección y mucho menos por toda la militancia». «Ni la visita ni por supuesto el mensaje (...) partieron de una decisión colectiva de ningún órgano del BNG, lo que hace que sea aún más grave», insistió. Lousada habló también de «deriva» y «deslealtad». Lo que podía parecer fruto de un calentón se prolongó el día siguiente: «Está claro que daremos el debate internamente para enmendar este despropósito».

Lo que hizo Lousada —al que secundaron otros usuarios en sus comentarios—, según sus propias palabras, fue airear en público que las manifestaciones de Pontón «contradicen abiertamente nuestra línea política» frente a una «empresa del IBEX-35 (...) conociendo el historial que esta tiene dentro y fuera de nuestro país», de nuevo citando al frentista de Sada. Este tipo de afirmaciones sí casan con esa «línea» que algunos sectores del Bloque consideran ahora traicionada.

«Elusión fiscal»

Tienen ecos, por ejemplo, de las acusaciones del grupo de Los Verdes en la Eurocámara, que en 2016 afirmaron que Inditex había dejado de pagar 600 millones de euros en impuestos, y a las que se adhirió la eurodiputada Ana Miranda, dando recorrido a la imputación de una supuesta «elusión fiscal». Y no fue un episodio aislado. En sus redes sociales, escribía en 2017: «Camiseta en Bershka, 10 euros = subida salarial ofrecida por Inditex. Entre elusión fiscal + explotación = aumento ganancias». Ese mismo año opinaba que la «filantropía» del gigante textil, otro blanco habitual de ataques de la izquierda (Podemos a la cabeza), «sería bienvenida socialmente si no hubiera elusión fiscal».

Denunciamos que Zara, empresa galega, usa mecanismos de elusión fiscal para non pagar impostos aquí: https://t.co/yki00stxeD — Ana Miranda (@anamirandapaz) December 8, 2016

Nada más lejos que diatribas a título individual. El Bloque ha alentado históricamente en sus perfiles digitales campañas contra Amancio Ortega: «El hombre más rico del mundo, pero las trabajadoras de Inditex no llegan a fin de mes». «Inditex da 40 millones para la sanidad andaluza, 17 millones para la gallega y paga 500 millones del impuesto de sociedades en Madrid. Feijóo es un inútil», cargaban en 2016. El fiscal ha sido precisamente uno de los caballos de batalla del Bloque contra el gigante textil. En 2012 ya clamaban para que pagara el citado gravamen en Galicia. Un asunto con el que Pontón volvía a hacer campaña en el 16. «Queremos una hacienda gallega para que empresas como Inditex o Citroën tributen en nuestro país», proclamaba.

Amancio Ortega é o home máis rico do mundo, pero as traballadoras de Inditex non chegan a fin de mes. Nós, coas traballadoras de Bershka! 💪 pic.twitter.com/4SlnHnK3ZJ — BNG - Bloque Nacionalista Galego (@obloque) October 30, 2017

A lo largo de los años, el Bloque ha agitado pancartas contra «ERTES encubiertos» y ha acusado a la empresa de «dumping» contra PYMEs, como en 2018 en Carnota. En 2015 se concentraban en Lugo porque la Fundación Amancio Ortega pretendía construir una guardería. «Este hombre [por el fundador de la empresa] tendría que pagar sus impuestos en este país y no explotar niños en sus fábricas», cargaba el entonces candidato del Bloque a la alcaldía lucense, Rubén Arroxo, según recogía en su momento Ep.

En el Parlamento, en el 95...

Bucear en los diarios de sesiones del Parlamento de Galicia refresca la memoria y sirve para recordar que, ya allá por 1995, los frentistas ajustaban cuentas con Inditex en la Cámara autonómica. Enfurecidos porque en las etiquetas de sus prendas se podía leer «Arteijo». O molestos por una supuesta subvención a Zara. El diputado Xosé Henrique Tello León preguntaba al conselleiro de Presidencia e Administración Pública, Dositeo Rodríguez, si veía «políticamente legítimo y razonable», y hasta «moral», dar un crédito a una empresa a la que acusaba de varios despidos injustificados. Y a la que atacaba afirmando que, «a lo mejor, genera muchos puestos de trabajo en Taiwán (...), pero que no puede ser a base de defenestrar los puestos de trabajo en Galicia».

Hoy Pontón corre un tupido velo no ya sobre esas viejas invectivas, sino sobre sus propias manifestaciones. En aras de incidir en la imagen de moderación que viene queriendo proyectar en los últimos tiempos, piropea ahora a Inditex, que ya no figura en la lista negra. Aunque sea a costa de soliviantar a cargos de su partido y a militantes nacionalistas.