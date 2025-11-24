La Policía pide a Cuba que entregue a Martiño Ramos, el profesor orensano condenado por abusos a una menor

La Policía Nacional ha pedido en las últimas horas a las autoridades cubanas que extremen las medidas de vigilancia sobre Martiño Ramos Soto, el profesor orensano que abusó sexualmente de una alumna menor recurriendo a prácticas sádicas y que se dio a la fuga antes ... de ingresar en prisión. Aunque no hay un tratado de extradición vigente entre ambos países, ya se trabaja para que el profesor pederasta pueda ser entregado a España. Los contactos entre las autoridades españolas y cubanas se han intensificado en las últimas horas.

«El caso de Martiño Ramos es particular», ha explicado desde el Complejo Policial de Canillas (Madrid) Fernando González, jefe de la sección de fugitivos de la Policía Nacional. Eran pesquisas policiales las que situaban al prófugo en La Habana (Cuba). Con esos informes sobre la mesa, la Audiencia Provincial de Orense reclamó su fuga.

La solicitud de la Audiencia Provincial orensana tiene fecha del 31 de octubre. En ese auto, el tribunal pedía al Ministerio de Justicia que, «a la vista de las informaciones policiales recibidas sobre su paradero», tramitara la extradición de Ramos Soto para poder ejecutar la sentencia firme que le condenó a 13 años y medio de cárcel por abusar sexualmente y violar a una alumna menor de edad con la que contactó por Instagram sin identificarse.

El profesor, que también había sido miembro de la formación política En Marea, se fugó antes de ingresar en prisión. A Cuba llegó el pasado mes de julio, pero antes, según pudo acreditar la Policía, había pasado al menos por Portugal, Brasil y Perú. Los investigadores creen que el profesor cuenta en Cuba con el apoyo de algunos conocidos para intentar pasar desapercibido.

«Conseguimos rastrear que se había ido hasta Cuba y nos sorprendió cómo lo había hecho, estaba planificado», ahondó el jefe de la sección de fugitivos de la Policía Nacional a la prensa, según ha recogido Europa Press. «A través de las autoridades cubanas conseguimos confirmar que estaba allí y por eso procedimiento a solicitar al juez competente la orden de detención», ha añadido Fernando González.

Según han informado a ABC fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), el Ministerio de Justicia ha tramitado la petición de la Audiencia orensana. Y la Interpol ya ha sido notificada de esta solicitud, según ha anunciado este lunes, en un audio difundido a los medios, el subdelegado del Gobierno en Orense, Eladio Santos. El subdelegado certifica también que «la Policía ya llevaba tiempo trabajando en este caso y barajaba diferentes lugares en los que podría estar, pero parece que definitivamente fue localizado en Cuba».

Como se ha señalado, no existe un tratado activo de extradición entre España y Cuba. En todo caso, «el Gobierno de España y la Policía siguen trabajando para que esta persona cumpla definitivamente su condena en España».

Martiño Ramos Soto figura ya en la lista de los diez prófugos más buscados de España, que la Policía Nacional ha hecho pública este lunes. La Policía describe al exprofesor, de 50 años, como un hombre de complexión delgada, canoso, de tez morena y ojos oscuros. En la imagen distribuida este lunes se le considera, al igual que a los otros nueve fugados, de «alta peligrosidad».