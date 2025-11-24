Suscribete a
La Policía pide a Cuba que entregue a Martiño Ramos, el profesor orensano condenado por abusos a una menor

Solicita también a las autoridades cubanas que extreme la vigilancia del también exmiembro del partido En Marea

Martiño Ramos Soto, en una foto de archivo
Jesús Hierro

Santiago

La Policía Nacional ha pedido en las últimas horas a las autoridades cubanas que extremen las medidas de vigilancia sobre Martiño Ramos Soto, el profesor orensano que abusó sexualmente de una alumna menor recurriendo a prácticas sádicas y que se dio a la fuga antes ... de ingresar en prisión. Aunque no hay un tratado de extradición vigente entre ambos países, ya se trabaja para que el profesor pederasta pueda ser entregado a España. Los contactos entre las autoridades españolas y cubanas se han intensificado en las últimas horas.

