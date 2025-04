Podemos vs Sumar: el rupturismo recae en sus conflictos cainitas ante las elecciones gallegas

Un día de febrero de 2020, el hasta entonces líder de En Marea, Luís Villares, anunciaba repentinamente que colgaba la americana de político y volvía a en fundarse la toga de juez. «¿Por qué no podemos hacer una lista (...) de progreso entre todos nosotros?», se preguntaba en una comparecencia en la que destilaba decepción y amargura. Coloquialmente, se diría que Villares se marchaba quemado, con la sensación de haber sido un «bicho raro» al que había pasado por encima una «desbocada carrera por el sillón» en el seno del rupturismo gallego. Luchas intestinas que habían devuelto a este espacio a la «casilla de salida». Hoy, cuando se da por hecho que Alfonso Rueda no tardará en convocar elecciones, la historia se repite. Esta vez con Sumar y Podemos a la greña -y la onda expansiva sacudiendo Galicia-, el cainismo vuelve a lastrar las opciones de aquellos a la izquierda del PSOE, para regocijo de los socialistas y del BNG.

El pasado sábado, desde Sumar Galicia se trasladaba a este diario el mensaje emitido en público dos días antes: puertas «abiertas» a quienes compartiesen sus postulados; pero resultaba evidente que las conversaciones habían quedado muy seriamente tocadas por la ruptura en el Congreso de los Diputados. Y el malestar se palpaba, con mensajes como el de que eran los morados los que habían cambiado las reglas del juego. Sin embargo, transcurrido el fin de semana, fuentes de Podemos Galicia trasladan este lunes que los fucsias se niegan a sentarse, mientras siguen negociando en el País Vasco. Este domingo estaba prevista una reunión telemática a tres, incorporando a Esquerda Unida, pero desde Sumar se trasladó que el escenario había cambiado y hacía inviable el encuentro.

Para Podemos, esto supone que Sumar, de facto, da por rotas las negociaciones. Las citadas fuentes consideran que los de Yolanda Díaz deberían dar explicaciones a los gallegos sobre la doble vara de medir que están aplicando en las dos comunidades llamadas a las urnas en 2024. Por su parte, desde Podemos emplean la misma expresión de «puertas abiertas» en caso de que Sumar, dicen, esté dispuesto a «volver a hablar». Pero algo definitivamente ha cambiado, porque admiten que prepararán «todos los escenarios» de cara a las elecciones gallegas.

Con Sumar Galicia firme en su intención de no alimentar el «ruido», a su portavoz nacional, Ernest Urtasun, se le ha preguntado hasta en cuatro ocasiones al respecto en rueda de prensa en Madrid. Pero no ha dado ninguna pista. Urtasun ha dicho que sus compañeros en Galicia «tienen plena autonomía para decidir sus coaliciones y candidatos», y que esto «será anunciado desde allí», no desde la dirección de Sumar, por «respeto» a sus «propios procesos».

Repreguntado, Urtasun ha insistido en la «plena autonomía y soberanía» de Sumar Galicia, tanto para adoptar decisiones como para anunciarlas; por más que esto cueste casarlo con que el detonante del descarrilamiento de las conversaciones haya sido, precisamente, lo sucedido en Madrid. Los integrantes de la formación gallega, ha abundado, están «centrados en el despliegue organizativo» de cara a las elecciones, mientras «las conversaciones continúan», ha precisado sin dar más detalles.

«Si ahora manifestará mi opinión o la de la dirección de Sumar, sobre si vemos o no coherente un tipo de orientación de pactos en Galicia o no, estaríamos condicionando una decisión que tienen que tomar desde Galicia», ha zanjado el ministro de Cultura.

Del cielo de 2016, al suelo de 2020

Con Villares como candidato, el rupturismo tocó techo en 2016: 14 escaños, los mismos que el PSdeG, segunda fuerza en O Hórreo -cinco más que los logrados por AGE (Esquerda Unida y Anova) en 2012, con Xosé Manuel Beiras a la cabeza y Yolanda Díaz como número dos por La Coruña-. Pero nunca fue un matrimonio bien avenido. Algo olía a podrido en el grupo parlamentario, que se fue envenenando desde dentro hasta implosionar. El juez acabó marchándose con tres afines al grupo mixto, disparando contra Podemos, harto, lo dejó bien claro, de las injerencias de Pablo Iglesias. La crónica de un cisma anunciado, después de la amarga victoria de Villares en las primarias del 18 y de que fueran incapaces de concurrir unidos a las generales de abril del 19.

La historia se repetiría en las gallegas del 20. Con el morado Antón Gómez-Reino como candidato de escaso consenso, registraron coalición 'in extremis' Podemos, EU, Anova y mareas municipalistas. En Marea se borró en abril, aunque el aplazamiento por la pandemia de Covid permitió que se lo pensaran dos veces: Pancho Casal, uno de los afines a Villares, se puso en julio al frente de los restos del naufragio, junto a Compromiso por Galicia y el Partido Galeguista. Un combo que sacó un pírrico 0,2%, con menos votos que a los animalistas de PACMA. No le fue mucho mejor al otro ticket rupturista, que se despeñó y no obtuvo representación -Gómez-Reino asumió en primera persona el «fracaso» y se apartó, aunque formalmente no fuera hasta finales de 2022 cuando cedió la dirección de Podemos Galicia a Borja San Ramón-.

«Difícil» acuerdo

Tres años y medio después de aquella noche aciaga para la izquierda a la izquierda del PSOE, cunde la sensación de déjà vu. Apostar por un entendimiento entre Sumar y Podemos ha pasado a ser una quimera. Y eso que no han transcurrido ni dos semanas desde que el portavoz de Movemento Sumar Galicia, Paulo Carlos López, celebraba que se estaban solventando «atrancos» en las negociaciones discretas con Podemos y EU para concurrir en coalición en las autonómicas. En cuestión de días, San Ramón apremió a cerrar un acuerdo equitativo, al 33%; el portavoz Ernest Urtasun le respondió en nombre de los fucsias que no tocaba hablar de «cuotas»; el coordinador de los morados en Galicia replicó que lo que no procedía era «marear» a los gallegos; Podemos rompió con Sumar en el Congreso; la diputada Marta Lois (mano derecha de Yolanda Díaz) pasó a ver «difícil» un pacto; y Podemos advirtió de que serían responsables, en Sumar, de ir divididos por cuestiones ajenas a Galicia.

Contagio de Madrid

El mar de fondo entre Sumar y Podemos a raíz del 23J, agravado por la desaparición de los morados del Consejo de Ministros, no era el mejor abono para que fructificara sin traumas un acuerdo a nivel autonómico. Sin embargo, desde Podemos no se comparte esta impresión. San Ramón recuerda que hace apenas unos meses fueron de la mano en las elecciones generales, en medio del «ruido». Y que en las de 2015, aunque ponían ellos el músculo, aceptaron un acuerdo equitativo con Anova y EU... cuya coordinadora era Yolanda Díaz.

«Si hay gente que quiere traer conflictos de Madrid aquí» -apunta San Ramón en conversación con ABC- han de ser ellos quienes «den explicaciones»: a él le «importa poco» el contexto nacional. Insiste en que tienen la «mano tendida», reivindica que son los únicos que han puesto una propuesta sobre la mesa y coloca la «pelota» en el «tejado de los demás». «Seamos responsables», añade.

En Sumar, desde que Lois enfrió un acuerdo el pasado jueves, la consigna es trabajar y «huir del ruido». Lo dijo Paulo Carlos López y lo remarcan fuentes del partido en Galicia, que repiten las ideas fuerza de su portavoz: mantener la «hoja de ruta» y también las «puertas abiertas» a personas y colectivos que compartan su ideario. Rechazan confrontar, convencidos de que este tipo de trifulcas endógenas son uno de los motivos por los que su electorado se queda en casa cuando llegan las autonómicas. «Sabemos perfectamente a lo que nos lleva todo esto», apostillan. Además, aunque mantienen que no van rezagados -sus potenciales socios sí, por algo les apremian-, saben que el tiempo no les sobra, programa y cabeza de cartel sin cerrar.

Cuando los puentes estaban ya maltrechos, pero parecía que todavía no dinamitados, desde Podemos se matizaba que, cuando partidos diferentes negocian un acuerdo, pueden darse estas situaciones. San Ramón ponía el ejemplo de PP y Vox después del 28M. Unos y otros son conscientes de las consecuencias que tendrá acudir por separado a las urnas. De fondo, la prueba del algodón sobre la cacareada autonomía de unos y otros frente a las centrales en Madrid. O lo enmiendan a tiempo, o perpetuarán el viejo cliché de la desunión del rupturismo.