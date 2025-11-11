Suscribete a
La población gallega crece en 14.652 habitantes por el aumento de extranjeros

Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) a 1 de octubre de 2025, el número de habitantes en la Comunidad es de 2.726.314 personas

El aumento de población se debe, casi en su totalidad, a los extranjeros
Santiago

La población gallega va al alza tanto en comparativa interanual como intertrimestral según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) a 1 de octubre de 2025, hasta alcanzar las 2.726.314 personas. De este modo, son 14.652 habitantes más que ... un año antes, cuando había 2.711.662 en la comunidad gallega a 1 de octubre de 2024. El aumento que se produce en la comparativa con un año antes se debe en su totalidad a un avance de la población extranjera, que se eleva a 187.767 personas, 20.689 más. En cambio, los habitantes de nacionalidad española se quedan en 2.538.547, unos 6.000 menos que en octubre de 2024.

