La población gallega crece en 14.652 habitantes por el aumento de extranjeros

La población gallega va al alza tanto en comparativa interanual como intertrimestral según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) a 1 de octubre de 2025, hasta alcanzar las 2.726.314 personas. De este modo, son 14.652 habitantes más que ... un año antes, cuando había 2.711.662 en la comunidad gallega a 1 de octubre de 2024. El aumento que se produce en la comparativa con un año antes se debe en su totalidad a un avance de la población extranjera, que se eleva a 187.767 personas, 20.689 más. En cambio, los habitantes de nacionalidad española se quedan en 2.538.547, unos 6.000 menos que en octubre de 2024.

Por su parte, la población de Galicia supone 5.576 personas más (+0,20%) que la que había tres meses antes, a 1 de julio de 2025. Un incremento casi idéntico que el avance del 0,21% de la media española. Del total de la población gallega, 1.412.731 son mujeres y 1.313.583 son hombres.

En el conjunto de España, la población residente aumentó en 105.488 personas en el tercer trimestre, un 0,21% más que en el segundo, y se situó en 49.442.844 habitantes a 1 de octubre de 2025. Es el valor máximo de la serie histórica. En términos anuales, el crecimiento poblacional estimado fue de 474.454 personas en el país. El crecimiento poblacional de España se debió al incremento de personas nacidas en el extranjero, ya que el número de las que lo hicieron en España disminuyó.