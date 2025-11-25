Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Mueren cuatro miembros de una familia por un escape de gas en Málaga

El plan del profesor pederasta de Orense fue siempre Cuba: las escalas de Brasil y Perú, una treta para despistar

La intuición de la Policía funcionó: como residente en el sur de Galicia, era probable que la huida la emprendiera desde Portugal, y así fue

Localizan en Cuba a Martiño, el profesor gallego que violaba y pegaba «con sadismo» a una menor

La fotografía de Martiño Ramos distribuida el lunes por la Policía
La fotografía de Martiño Ramos distribuida el lunes por la Policía ABC
Jesús Hierro

Jesús Hierro

Santiago

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La intuición policial funcionó para dar caza a Martiño Ramos Soto, el profesor que se dio a la fuga para evitar ingresar en prisión tras ser condenado en firme a 13 años y medio por abusar de forma sádica y reiterada de una alumna menor. ... Siendo natural de Orense, lo primero que pensaron los investigadores es que podría haber seguido el patrón habitual de los fugitivos del sur de Galicia: usar Portugal para poner tierra de por medio. Bingo. Saliendo del país vecino, Martiño Ramos hizo dos escalas de pocos días en Perú y Brasil, pero era una treta para disimular. Los investigadores lo tienen claro: desde el primer momento, sin duda, su objetivo era refugiarse en Cuba.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app