Suscribete a
ABC Premium

Pistoletazo de salida para las obras de la Facultad de Farmacia en Santiago

La finalización, prevista para el curso 2026-2027, permitirá que las nuevas instalaciones con capacidad para más de 1.500 alumnos

Alfonso Rueda en la ceremonia de colocación de la primera piedra de la Facultad de Farmacia, en Santiago
Alfonso Rueda en la ceremonia de colocación de la primera piedra de la Facultad de Farmacia, en Santiago D. Cabezón (XUNTA)
Pablo Baamonde

Pablo Baamonde

SANTIAGO

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, presidió este miércoles el acto simbólico de colocación de la primera piedra de la nueva Facultad de Farmacia de la Universidade de Santiago (USC), que estará situada en la futura Cidade da Saúde, en el campus sur ... compostelano. Rueda avanzó que las obras permitirán que el edificio esté finalizado para el curso 2027-2028, con capacidad para más de 1.500 alumnos de distintas titulaciones.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app