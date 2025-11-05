Pistoletazo de salida para las obras de la Facultad de Farmacia en Santiago

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, presidió este miércoles el acto simbólico de colocación de la primera piedra de la nueva Facultad de Farmacia de la Universidade de Santiago (USC), que estará situada en la futura Cidade da Saúde, en el campus sur ... compostelano. Rueda avanzó que las obras permitirán que el edificio esté finalizado para el curso 2027-2028, con capacidad para más de 1.500 alumnos de distintas titulaciones.

En su intervención, Rueda celebró el «final de un camino» al oficializarse el inicio de las obras y afirmó que «ahora no hay otra cosa que ponerse a trabajar». Las nuevas instalaciones incluirán 21 aulas de docencia teórica, 17 laboratorios de prácticas, un aula de informática, una zona de cultivos, una sala de congeladores y una biblioteca con 410 plazas. El representante del estudio de arquitectura, Pedro Diéguez, concretó que se compondrán de un edificio central «con despachos, aulas y salas multiusos» y otros menores «orientados a laboratorios y zonas de prácticas».

Además, puso en valor el esfuerzo por desarrollar un proyecto basado en un «modelo de eficiencia energética» que permitirá «rebajar los costes de mantenimiento a futuro y que sea sostenible». Al hilo, el presidente gallego recordó la inversión de 12 millones de euros de su Administración —la mitad del total de 24 millones— a través del Plan de infraestructuras 2023-2026, una financiación que «les da pulmón» a las universidades y les permite hacer obras «de esta envergadura», recogió Europa Press.

El rector de la USC, Antonio López, destacó que este es el proyecto«más necesario y prioritario» para la universidad, aunque «su magnitud hizo que se dilatase casi una década en el tiempo». Y agradeció a toda la comunidad de la Facultad de Farmacia «por confiar y por su paciencia después de tantos años sin un centro en condiciones adecuadas».

Por su parte, la alcaldesa Goretti Sanmartín señaló que «esto no es únicamente un proyecto de universidad, sino que es también un proyecto de ciudad«, y apeló a que «todas las administraciones» puedan «remar en la misma dirección».