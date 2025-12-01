Suscribete a
ABC Premium

El pescado que no llegará por Navidad: «Bueno y bonito, pero no tan barato»

A pesar de la calidad de las capturas, la fuerte demanda de estos productos y las barreras impuestas al sector disparan su precio un mes antes de las fiestas, cuando lo harán a tal ritmo que alcanzarán un nuevo máximo histórico

La coalición que aupó a Von der Leyen se rebela contra la nueva PAC y denuncia el recorte

Puesto en el mercado municipal de Ribeira durante la última semana de noviembre
Puesto en el mercado municipal de Ribeira durante la última semana de noviembre Miguel Muñiz
Luis García López

Luis García López

Ribeira / Santiago

Esta funcionalidad es sólo para registrados

En el puerto de Ribeira (La Coruña) el estado de ánimo de los pescadores que amarran desde primera hora del día en las inmediaciones de la lonja es una constante. El océano, sin apenas oleaje, firme como un espejo, puede resultar idóneo para fotografiarlo, pero ... no para las personas que salen al mar antes de que se ponga el sol en busca de marisco. «Hay pocas centollas pero de buen tamaño, no hay mucha cantidad, aunque mejor que otros años», reconoce el capitán del San Manuel de Laxe.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app