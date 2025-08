Otros peregrinajes religiosos en Corea y en Japón

Sería exagerado asegurar que, como dicen de Roma, también a Santiago llegan todos los caminos, pero sí es cierto que desde cualquier país de Europa, con tiempo, paciencia, solvencia económica y buenas piernas, se puede tomar una ruta oficial para acabar abrazando Compostela y al Apóstol. ... Y para quienes están mucho más lejos, que no necesiten llegar a Galicia para cumplir sus propósitos, también hay opciones. Diferentes rutas de peregrinaje, y hasta imitaciones: Caminos de Santiago sin Santiago.

Por ejemplo, en Corea. Suh Myeung-Sook es una periodista surcoreana que hace dos décadas dejó su trabajo y viajó a Europa para recorrer el Camino de Santiago. Al final de su empresa, conoció a otra peregrina, una mujer inglesa. Trabaron una gran amistad y se prometieron, cada una en su respectivo país, crear caminos similares.

No hay evidencias de si la peregrina inglesa cumplió con su parte del cometido, pero en el caso de Suh Myeung-Sook sí que sus planes dieron el salto de la potencia al acto. Cuando volvió a su casa, a la isla Jeju, la más grande de Corea del Sur, comenzó el diseño de varias rutas, teniendo muy presente el espíritu de las que había pisado en su peregrinar a Santiago.

La periodista surcoreana tenía bien claro que sus itinerarios no podían ser meras rutas turísticas o de senderismo. Sobre ellas tenía que sobrevolar algo más. La guiaron varios principios. No quería crearlo de la nada, sino que rescató viejos senderos que en algún momento fueron utilizados por los nativos. A poder ser, que no estuvieran asfaltados, y, en todo caso, que en cada recodo se respirara la naturaleza y la cultura de cada lugar.

Al principio, Suh Myeung-Sook se trabajó sola su propio sueño. Pero pronto se sumaron otros muchos a la causa. Unos, con donaciones; otros, remangándose para picar piedra sobre el terreno. Ese empeño, ya colectivo, se transubstanció en la Fundación Jeju Olle, sin ánimo de lucro, que a día de hoy ha conseguido poner en marcha hasta 27 rutas con un total de 437 kilómetros. No desembocarán en la plaza compostelana del Obradoiro, pero atractivos no les faltan.

Los peregrinajes religiosos, huelga escribirlo, no son exclusivos, ni mucho menos, de Compostela. Qué decir de La Meca, Benarés, el Muro de las Lamentaciones, o esa Roma a la que dicen que llegan todos los caminos. Pero hay otras más desconocidas, como la del antiguo camino Kumano, en Japón. De esencia budista, pero hermanado, también, con el Camino de Santiago de Compostela.

La tradición de la peregrinación al confín –eso es lo que significa precisamente Kumano– comenzó en el 907, con el emperador Uda. El agua jugaba un papel clave como elemento purificador: los peregrinos limpiaban sus impurezas, tanto físicas como morales, en los ríos de Kumano durante su andar por las rutas que conectaban tres santuarios principales. Cayó en desuso durante varios siglos, pero en el XVII renació con la reconstrucción de caminos, santuarios y albergues. Las sendas del Kumano kodo son desde 2004 Patrimonio de la Humanidad. Cada año recibe a miles de visitantes.