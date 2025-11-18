La patronal gallega estima que el turismo crecerá «hasta un 4%» al año impulsado por el Xacobeo

El presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Juan Manuel Vieites, afirmó ayer que las posibilidades y potencialidades del turismo en Galicia invitan a estimar un crecimiento que podría llegar hasta el 4% de forma anual, llegando a suponer hasta el 16% del ... PIB gallego si se desarrolla un turismo de calidad, eficaz y eficiente, capaz de afrontar retos como la desestacionalización o la especialización.

«Galicia confirma una tendencia de crecimiento orgánico y estable del turismo, con perspectivas especialmente positivas hasta 2027 gracias al efecto Xacobeo», subrayó el presidente de la patronal gallega, que calificó la relevancia de este acontecimiento como base para un «verdadero proyecto de país» durante su intervención en la presentación del estudio 'Futurismo. Outros Camiños' ayer en la sede de la CEG.

Sin embargo, para materializar este desarrollo, continuó Vieites, es necesario «implicar a todos los sectores, desde la innovación digital hasta la formación, la movilidad sostenible» y la «promoción internacional de Galicia como destino de excelencia».

Una conjunción que debe facilitar el que lleva años siendo uno de los principales objetivos del sector turístico: la desestacionalización, es decir, ser capaces de atraer visitantes más allá de las temporadas altas para mantener la actividad relevante a lo largo del año.

Un turismo, a su vez, de «más calidad» y «más innovador», capaz de integrar herramientas y mejoras que ofrecen los últimos desarrollos tecnológicos para ganar competitividad, con la vista puesta en la sostenibilidad, sostuvo el presidente de la CEG.

Además de estas medidas impulsadas en parte desde la Administración autonómica y que Vieites valoró de forma positiva, el presidente de la CEG desatacó que el mundo empresarial también quiere seguir «en esa línea», trabajando desde la «colaboración público-privada tan importante que siempre intenta llevar adelante cada vez más medidas que puedan ser ajustadas a la realidad».

Riesgo de masificación

El presidente de la patronal destacó entre los principales retos a futuro para este sector clave de la economía gallega, cuyo peso se sitúa en torno al 13% del PIB según la última estimación de la Xunta, el riesgo de la masificación y sus implicaciones en la población local.

Un desafío ante el que Vieites llamó a «buscar y plantear la necesidad de una regulación equilibrada», sin caer en la «hiperregulación» pero abordando cuestiones como la planificación urbana o una legislación adecuada que atienda a la sostenibilidad del modelo turístico y a la convivencia con la población residente. «También la presión inmobiliaria, los pisos turísticos, la gentrificación, y la pérdida de identidad local son cuestiones en las cuales tenemos que intentar, buscar y plantear iuna regulación equilibrada», añadió.

«Yo creo que el turismo gallego es consciente de que vive un momento decisivo de crecimiento, de transformación, de oportunidad», añadió Vieites, que concluyó incidiendo en la necesidad de priorizar la innovación, la sostenibilidad y la competitividad del sector para que siga aumentando su peso en la economía gallega.