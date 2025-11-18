Suscribete a
ABC Premium

La patronal gallega estima que el turismo crecerá «hasta un 4%» al año impulsado por el Xacobeo

El presidente de la CEG, Juan Manuel Vieites, aboga por seguir profesionalizando esta actividad clave y extenderla a lo largo de todo el año

Presentación del estudio 'Futurismo. Outros Camiños' este martes en la sede de la CEG
Presentación del estudio 'Futurismo. Outros Camiños' este martes en la sede de la CEG Cedida
Luis García López

Luis García López

Santiago

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Juan Manuel Vieites, afirmó ayer que las posibilidades y potencialidades del turismo en Galicia invitan a estimar un crecimiento que podría llegar hasta el 4% de forma anual, llegando a suponer hasta el 16% del ... PIB gallego si se desarrolla un turismo de calidad, eficaz y eficiente, capaz de afrontar retos como la desestacionalización o la especialización.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app