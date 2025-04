El Parlamento de Galicia aprueba el techo de gasto para 2023

El Parlamento de Galicia, reunido en sesión extraordinaria, ha aprobado este miércoles el techo de gasto no financiero para 2023, que asciende a la cifra récord de 12.599 millones de euros, tras el debate en la Cámara y una votación con el único respaldo del Grupo Popular y el 'no' de la oposición (41 a 30).

El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, tras destacar que Galicia es la primera comunidad autónoma que presenta en el Parlamento el tope de gasto, ha recordado que el escenario actual obliga a «tener una prudencia extrema» y a «emplear con inteligencia» el «estrecho margen» del que dispondrá la Comunidad.

El pasado lunes, el límite de gasto, hito indispensable en la elaboración de los Orzamentos, recibía luz verde en el Consello de la Xunta. Tanto el presidente, Alfonso Rueda, como el titular de Facenda hacían hincapié en que la cautela marcará la implementación de los 958 millones de euros de mayor margen de gasto, dadas las incertidumbres del actual contexto político-económico (inflación, crisis energética, guerra en Ucrania).

Corgos, en el hemiciclo, ha advertido de que contrarrestar el alza de precios no puede acometerse «de forma duradera a través de medidas fiscales compensatorias». Las acciones, ha dicho, han de ser «temporales y bien enfocadas hacia los más vulnerables», con inversión en nuevas fuentes de energía, punto en el que ha lamentado que el Gobierno no haya apostado en esta vía en su plan de resiliencia, «una oportunidad perdida».

El conselleiro se ha comprometido a que los Orzamentos serán «responsables, útiles y adaptados a la actual coyuntura», con tres grandes objetivos: apoyar a las familias, sectores económicos y empresas más vulnerables; garantizar unos servicios públicos de calidad; e impulsar los proyectos financiados con fondos Next Generation, en especial aquellos que «aceleren» la eficiencia y la transición energética.

A pesar del retraso en reunirse el Consejo de Política Fiscal y Financiero, imprescindible para que las comunidades autónomas dispongan de los datos de referencia para iniciar el ciclo presupuestario (aportación del sistema de financiación, capacidad de endeudamiento), desde la Xunta se pone el acento en que los Orzamentos volverán a aprobarse en tiempo y forma. Las cuentas del 23 entrarán en O Hórreo en otoño, para entrar en vigor el 1 de enero del próximo año.

Rechazo de la oposición

Tanto el PSdeG como el BNG han votado en contra. Por parte de los socialistas, su portavoz parlamentario, Luis Álvarez, lo ha justificado en «la supresión de la Tarxeta Básica sin alternativa; las ayudas anunciadas a sectores como la agricultura, hace meses, sin ningún tipo de concreción a día de hoy; miles de demandantes de dependencia sin atender; un sistema sanitario colapsado». Esto, ha apostillado, «hace [en alusión al gobierno gallego] que sus prioridades orzamentarias no coincidan con las que tiene el PSOE».

Con Ana Pontón en Chile, haciendo escala en su viaje a Colombia, para asistir a la toma de posesión del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez, ha sido Noa Presas la encargada de subir a la tribuna para cargar contra el techo de gasto, que ha tildado de «absolutamente ordinario», y reclamar «otro rumbo». Presas se ha referido al tope de gasto como «Mr. Wonderful», por «disfrazar de histórico, ambicioso y mágico lo que no lo es». Y ha lanzado varios reproches: que el aumento del 8,2% sea inferior al 11% de la inflación, lo que auguró que traerá unas cuentas «restrictivas»; el «mal negocio» del «centralismo», por no aportar más fondos a Galicia; y, al Gobierno y el PSOE, que se difunda la idea de una actitud magnánima, porque «nadie está regalando a este país ni un peso».

El portavoz del Grupo Popular, Pedro Puy, ha vuelto a situarse en la tribuna de oradores tras el incidente cardíaco que sufrió en mayo, en el debate de investidura de Rueda. Tras referirse a este hecho, ha reconocido que es fundamental «ser capaces de acertar en ese filo de la navaja«; »tenemos que tener cuidado de no gastar de más, para no acelerar la inflación, pero no gastar de menos, para no caer en la recesión«, de la que ha recordado que el martes ya no descartaba la vicepresidenta económica del Gobierno, Nadia Calviño, al alertar de que »vienen curvas«. »No es un dilema fácil de resolver«, ha comentado el portavoz popular sobre esa disyuntiva.

Puy ha calificado de «frustrante» la actitud de la oposición -ha afeado a Presas que citara a Lenin-. Frente a esta actitud, y tras rebatir los argumentos de PSdeG y Bloque, ha refrendado que desde la bancada popular se adoptará una postura de «diálogo», tanto en el ciclo orzamentario como para el plan estratégico de la Comunidad.