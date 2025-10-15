Suscribete a
ABC Premium

El Parlamento acuerda demandar el cese de la ministra de Igualdad

Lo pedirá la Xunta, que la responsabiliza del error en el sistema de pulseras antimaltrato

El CGPJ desmiente el bulo de la ministra: sí informaron a Igualdad de los fallos en los dispositivos

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, en una imagen de archivo
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, en una imagen de archivo Jaime García
Pablo Baamonde

Pablo Baamonde

SANTIAGO

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La resolución es oficial: el Gobierno gallego reclamará al Ejecutivo central la dimisión de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, a raíz del error informático en el sistema de pulseras antimaltrato para víctimas de violencia machista –el conocido como sistema Cometa– que ... provocó durante varios meses la pérdida de los datos de agresores con anterioridad a marzo de 2024. Este miércoles, el Parlamento autonómico aprobó, con el voto en contra del PSOE y la abstención del BNG, una proposición no de ley del PP por partida triple: primero, exigiendo el cese de la ministra; segundo, reclamando información detallada para la Xunta; y tercero, pidiendo que el Estado solicite al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) un informe que acredite que el fallo está «solucionado» y el sistema es seguro.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app