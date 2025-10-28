Ourense - Real Oviedo: horario, canal de televisión y dónde ver online el partido de Copa del Rey hoy

La fiesta de la Copa del Rey comienza con la primera ronda del torneo del K.O. en el que Ourense y Real Oviedo es uno de los duelos con sabor a eliminatoria vibrante y quizás con sorpresa. El duelo supone un partido ... lleno de interés entre equipos de distintas categorías.

El equipo gallego participa en Primera RFEF, la tercera categoría del fútbol español, y esta temporada está presentando ciertos problemas en la competición liguera, situándose en los últimos puestos tras nueve jornadas, con un balance de cinco empates y cuatro derrotas.

El Ourense llega a la eliminatoria como local, lo que le otorga una ligera ventaja por el apoyo de su afición y las particularidades del Estado O Couto, con capacidad para 6.000 personas. Su principal reto será disputar la eliminatoria ante un equipo de mayor categoría, buscando dar la campanada ante su público.

No obstante no lo tendrá nada fácil ante un Oviedo que no vive un mal momento en su regreso a la élite. En su última jornada de LaLiga viene de empatar a tres goles contra el Girona, demostrando tanto pegada como problemas en la zaga.

Su técnico, Luis Carrión, aprovechará la cita copera para dar minutos a jugadores menos habituales y gestionar la carga física de la plantilla, ya que el equipo acaba de afrontar una intensa jornada liguera y afrontará otra en pocos días.

Horario del partido entre Ourense y Real Oviedo

La eliminatoria, a partido único, inspira expectación por el posible papel de equipo revelación del conjunto gallego ante un rival de mayor nivel teórico, pero que el curso pasado cayó en primera ronda ante el Real Ávila. El choque promete intensidad, oportunidades para los jóvenes y una grada volcada con los locales.

El duelo entre Ourense y Real Oviedo se disputa este martes, 28 de octubre, a partir de las 19:00 horas en el Estadio de O Couto, escenario de históricos duelos coperos en Galicia.

Dónde ver el Ourense - Real Oviedo en televisión y online hoy

El encuentro de la primera eliminatoria de la Copa del Rey entre el Ourense que entrena Dani Llácer y el Real Oviedo de Luis Carrión será retransmitido en directo por Teledeporte, RTVE Play, TVE3 y Esport3 en abierto.

ABC ofrecerá una cobertura de los duelos más destacados de la Copa del Rey en su portal web, así como la mejor crónica a leer al término de los partidos.