Los ordenadores individuales, vetados en las aulas gallegas hasta los diez años Galicia será pionera en España a la hora de regular el uso de las tecnologías en clase a través de una nueva ley que busca un modelo híbrido entre el formato tradicional y los nuevos dispositivos

El equilibrio entre la implantación de las nuevas tecnologías en las aulas y el uso de pantallas preocupa, y mucho, en Galicia, primera comunidad en redactar una ley para organizar esta convivencia en los centros educativos. Por delante de otras autonomías como Madrid o Murcia —que cuentan ya con alguna normativa al respecto— la gallega trabaja en un ambicioso texto legal que busca diseñar un modelo híbrido. La filosofía, según indicó ayer su presidente, Alfonso Rueda, es clara: «Maximizar los beneficios de la tecnología y minimizar los posibles riesgos». Y con esa idea, por ejemplo, se prohibirá el uso de ordenadores o tabletas individuales hasta 5º de Primaria, es decir, hasta los diez años. Una edad en la que, según defendió el conselleiro del ramo, Román Rodríguez, por su grado de madurez los alumnos pueden empezar a convivir con estos dispositivos, «asegurando siempre una presencia equilibrada y sin sustituir las actividades manipulativas».

El desarrollo de una mayor conciencia social respecto al impacto que las pantallas tienen en los menores está detrás de los cambios legales en los que se trabaja para blindar la educación, ya desde la etapa Infantil, y tanto en centros públicos como concertados. De ahí que tras diez años de implantación de un formato cien por cien digital en 5º y 6º de Primaria en los centros adheridos al Edixgal, este curso se esté recuperando el libro en papel, de forma que una parte de las materias se impartan de forma digital, y otras de forma analógica. En este punto, fuentes de la Xunta adelantaron a ABC que los centros con Edixgal (unos 600) que este año impartirán de una a tres materias con libro analógico serán «mayoritarios». Al margen, matizan desde la Xunta, de que hay colegios e institutos que deciden mantenerse al margen de este programa y se decantan por el libro tradicional como principal vehículo de aprendizaje.

«No es una ley más, la estamos desarrollando de una manera pionera y lo que queremos es tener una estructura bien definida en capítulos reservado al profesorado, al alumnado, a los centros educativos y las familias», concretó ayer el conselleiro gallego en la presentación de una normativa que todavía se está definiendo, pero que suma ya «más de 600 aportaciones». Como novedad, se apostará por conectar a los padres con los centros para informarlos sobre el empleo consciente de este tipo de dispositivos, y remar juntos en la misma dirección. «Es fundamental la colaboración de las familias, con sesiones específicas de información y tutoría sobre el uso formativo adecuado del alumnado», indicó ayer el presidente. Además, la Xunta prepara un Plan de Bienestar digital que proteja a los menores de forma transversal. Un primer paso, fundamental, que se suma al que ya se dio en 2023 con la prohibición de los teléfonos móviles en todo el recinto educativo, tanto en el caso de colegios como institutos, incluidos los recreos.

En una primera fase de la reforma que los centros gallegos están abordando para regular las tecnologías en las aulas, la Xunta también contempla blindar la desconexión digital tanto en el caso de los alumnos como para el profesorado. Esto implica que, por ejemplo, no se podrá pedir a los estudiantes que 'suban' deberes a las aplicaciones educativas fuera del horario lectivo. Sobre la nueva ley, Alfonso Rueda precisó que el objetivo es remitirla al Parlamento gallego en otoño de cara a su entrada en vigor el próximo año. Todo ello, añadió, para «consolidar» un modelo educativo híbrido «con la presencia del libro impreso y la utilización de las nuevas tecnologías». Una convivencia compleja en la que, ahondan, están echando mano de expertos en diferentes áreas con la finalidad de trazar una hoja de ruta sólida que prepare —y también cuide— a los menores ante su exposición a la vida digital.