La oposición en Santiago carga contra Sanmartín por bomberos al «límite» en un fuego este sábado y PP pide su dimisión

La acusan de «poner en riesgo» la vida de los habitantes de la ciudad a raíz de la falta de efectivos y de la alerta desatada por un fuego en Pontepedriña

Exterior del parque de bomberos de la capital gallega
Exterior del parque de bomberos de la capital gallega

ABC

Santiago

La oposición ha vuelto a cargar contra el Gobierno local, liderado por Goretti Sanmartín, por la situación que atraviesa el parque de Bomberos, sobre la que todos coinciden que pone «en riesgo» a la ciudadanía y al propio personal. Las críticas por parte de PP, ... PSOE y no adscritas han llegado después de que el turno de este sábado haya tenido que movilizarse a un incendio ocurrido en el barrio de Pontepedriña, para el que han necesitado apoyo de efectivos de Brion y Ordes. Según han expuesto los mismos a través de Instagram, únicamente estaban trabajando dos bomberos y dos mandos, una cifra por debajo del turno mínimo marcado.

