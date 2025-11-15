La oposición en Santiago carga contra Sanmartín por bomberos al «límite» en un fuego este sábado y PP pide su dimisión

La oposición ha vuelto a cargar contra el Gobierno local, liderado por Goretti Sanmartín, por la situación que atraviesa el parque de Bomberos, sobre la que todos coinciden que pone «en riesgo» a la ciudadanía y al propio personal. Las críticas por parte de PP, ... PSOE y no adscritas han llegado después de que el turno de este sábado haya tenido que movilizarse a un incendio ocurrido en el barrio de Pontepedriña, para el que han necesitado apoyo de efectivos de Brion y Ordes. Según han expuesto los mismos a través de Instagram, únicamente estaban trabajando dos bomberos y dos mandos, una cifra por debajo del turno mínimo marcado.

El PP de Santiago, a través de un comunicado, ha pedido incluso la dimisión de la regidora, a la que consideran «máxima culpable» de esta situación de «caos y desorden» y acusan de «poner en riesgo» la vida de los habitantes de la ciudad. «Haremos a Goretti Sanmartín penalmente responsable del daño personal que pueda sufrir cualquier ciudadano o bombero por culpa de su negligente inactividad para resolver un problema que solo requiere la voluntad política de resolverlo», han censurado.

Por su parte, en nombre de las cuatro edilas no adscritas, Gonzalo Muíños ha denunciado la situación «límite» actual del servicio de bomberos, que afecta a su capacidad de reacción. Insiste en que una actuación como la de este sábado requeriría de un «equipo completo». Para Muíños, esta situación «compromete la seguridad de la ciudadanía» y «pone en riesgo» la de los bomberos al intervenir sin un equipo «dimensionado a las emergencias«. En este contexto, demanda a la alcaldesa una respuesta sobre »qué están haciendo« y pide el »desbloqueo inmediato« del pago de las horas extraordinarias y la agilización de la convocatoria de las plazas pendientes.

Asimismo, el portavoz municipal del PSOE, Gumersindo Guinarte, ha alertado de «deficiencias estructurales» después de lo ocurrido, que en sus palabras, ha evidenciado la «incapacidad» del Ayuntamiento para «garantizar un servicio de bomberos con recursos suficientes». «Esta es una situación que el Gobierno local no ha sido quien de resolver ni tenemos perspectiva de que se vaya a resolver y tiene que ponerse a la tarea, una tarea que tenía que estar hecha», ha afeado.

Actualmente, tras tres reuniones en una semana entre el Ayuntamiento, Bomberos y Policía Local --que sufren una situación similar--, todas las partes se han dado unos días para analizar las propuestas y la documentación, según informaron fuentes municipales el jueves. Además, esta semana se celebrará un pleno extraordinario para tramitar el pago de horas extras.