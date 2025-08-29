La oposición rehúye la moderación a propósito de la gestión de los incendios

Todavía no empezó el curso político, pero eso no ha impedido que los primeros improperios del año político pudiesen apreciarse ayer en el Parlamento durante la Comisión Permanente. Pese a que las formaciones políticas comenzaron sus respectivos discursos agradeciendo la labor de los equipos de extinción y ciudadanos implicados durante la oleada de incendios, la intención de convocar un pleno extraordinario para que comparezca el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, para dar explicaciones sobre su gestión al respecto (rechazada por la mayoría del PP), sirvió únicamente para tirarse los trastos a la cabeza.

Desde el BNG, formación que solicitó la convocatoria del órgano, su viceportavoz Luis Bará arrancó señalando a la Xunta por «16 años de políticas erradas» que generaron las «condiciones que desencadenaron y agravaron este desastre». Aspectos como la falta de prevención, el «mal diseño y funcionamiento del sistema de extinción» o el presupuesto no ejecutado por la Consellería do Medio Rural articularon la crítica de Bará, que además de recordar el dictamen de la Comisión de Estudios del Parlamento de 2018 -con recomendaciones para limitar la gravedad de los incendios- empleó frases como «políticas suicidas» o «políticas pirómanas» para definir la que considera una «gestión desastrosa».

No faltó tampoco la mención a Altri y al supuesto «auténtico plan» de la Xunta para «poner la inmensa riqueza de nuestro país en manos de las eólicas, mineras y pasteras». «Hay esperanza más allá de la devastación y el expolio al que nos conducen las políticas pirómanas del Partido Popular», concluyó el diputado del Bloque.

Por su parte, el secretario general de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, coincidió con los nacionalistas en pedir responsabilidades al presidente de la Xunta, de la misma forma en la que los populares forzaron las comparecencias de cuatro ministros en el Senado. Al hilo, acusó a Feijóo de intentar sacar «rédito político de esta tragedia», señalando que los socialistas no entrarán en ese juego, para posteriormente explicar que dudar de que las competencias atañen en exclusiva a las comunidades autónomas es un «verdadero ejercicio de cinismo y ese cinismo se lo dejamos para trabajar al Partido Popular a jornada completa».

«¿Por qué Galicia no estaba preparada para afrontar este tipo de emergencias que, por desgracia, no son nuevas, pero sí son más virulentas debido al cambio climático?», continuó Besteiro, que citó también la no ejecución de las medidas contempladas en el dictamen de la Comisión del Parlamento y acusó al PP de responde con «propaganda», señalando a la TVG como una vía de «desinformación en vena».

«Vivimos una de las olas de incendios más graves de nuestra historia y, en lugar de asumir responsabilidades, ustedes buscan, como siempre, disculpas. Que si todo era una trama, que si la culpa es de otros, que si hasta la lluvia dependía del presidente del Gobierno... mientras tanto, Galicia sigue absolutamente desprotegida», concluyó el líder del PSdeG.

«Galicia no arde, la queman»

Mientras Alfonso Rueda anunciaba los importes de las ayudas para los afectados por los incendios, el portavoz parlamentario de los populares, Alberto Pazos, respondió con dureza a las críticas. Además de afear que los medios solicitados por la Xunta al Gobierno central no llegaron -a excepción de los 200 militares-, Pazos subrayó que «el 59,23% de los incendios forestales son provocados y un 28,11% se deben a accidentes de origen humano», por lo que dedujo que «Galicia no arde», sino que a «Galicia la queman». Asimismo, mencionó la «excepcional» ola de calor y la situación similar que se vive en el sur de Europa, defendiendo la proactividad y cercanía de Rueda frente a una oposición que se dedicó a generar «más problemas», en alusión a las manifestaciones de la semana pasada.