La oposición lleva al Parlamento investigar los incendios de agosto

La oposición no desiste. El BNG y el PSdeG defenderán en el pleno del Parlamento de la próxima semana que se constituyan sendas comisiones a raíz de los fuegos que este verano asuelaron una superficie de más de 120.000 hectáreas en territorio gallego. Los nacionalistas formalizaron su petición de creación de una comisión de investigación 'sobre la crisis social, económica y ambiental provocada por la ola de incendios de agosto de 2025 y las responsabilidades derivadas de la actuación de la Xunta de Galicia', mientras los socialistas quieren, por su parte, impulsar una comisión de seguimiento para evaluar el cumplimiento del dictamen de conclusiones aprobado tras los fuegos de 2017. Sin embargo, todo apunta a que ninguna de las dos propuestas saldrá adelante, por el veto del PPdeG.

«Ahora se nos pide, después de intentar el linchamiento público, ver si celebramos un juicio para justificarlo», criticó el portavoz parlamentario de los populares gallegos, Alberto Pazos, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de la Cámara, que también incidió en las «descalificaciones y peticiones de dimisión francamente rocambolescas» por parte de la oposición. Con todo, Pazos asegura que están abiertos a abordar propuestas «constructivas» si este «clima» cambia como ya hicieron, precisamente, con la comisión tras la ola de 2017. Pazos defendió que el Gobierno gallego cumplió con las conclusiones aprobadas entonces.

Pero el PSdeG no está de acuerdo con esa valoración, por eso propone la creación de una comisión de seguimiento «en el plazo máximo de un mes» que sirva de «control real y hasta las últimas consecuencias», en palabras de Lara Méndez, viceportavoz segunda de los socialistas, que no descarta incluso que su grupo acuda a la Fiscalía si no le convencen las explicaciones de la Xunta. «No vale de nada lamentarse si antes no se hizo absolutamente nada en prevención. Lo que toca ahora es exigir responsabilidades de cumplimiento», sentenció. Al carecer del peso parlamentario necesario para presentar de manera formal su propuesta de comisión, el PSdeG utilizará una moción en la que también defenderá, por ejemplo, la restauración de espacios naturales.

Entre tanto, el BNG quiere investigar a través de una comisión qué es «lo que falló» en la ola de incendios de este verano, aunque la viceportavoz de los nacionalistas en la Cámara, Olalla Rodil, ya apunta a varios factores como, aseguró, la existencia de vacantes en el operativo de extinción o la falta de personal que mantuvo paradas motobombas. Como responsable, apunta, «la política del PP para el medio rural». Al margen de la petición de comisión, el BNG defenderá dos mociones con «medidas de carácter estructural e integral para recuperar las zonas ardidas». Y los populares pedirán al Gobierno de Rueda que valore el «caos ferroviario» durante la ola de incendios.