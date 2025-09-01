Suscribete a
La oposición exige a Rueda responsabilidades por su «incompetente» gestión de los incendios

Besteiro lamenta que el presidente de la Xunta no asuma «sus errores» y Pontón su falta de «prevención»

La Xunta se esfuerza ahora en que la ceniza no llegue a los ríos

Besteiro, este lunes en su encuentro con alcaldes socialistas, en Orense
J. Hierro

Santiago

Una vez sofocados los peores incendios registrados en suelo gallego desde que hay registros, tanto el PSdeG como el BNG, cada uno a su manera pero con coincidencias en forma y fondo, tratan de arañar rédito político arremetiendo contra la gestión de la crisis de ... los fuegos por parte del gobierno autonómico. Para los socialistas, «si la tragedia de los fuegos fue devastadora, la gestión del PP aún la hizo peor». Para los nacionalistas, la Xunta intentó tapar con «mentiras y propaganda» lo que en realidad era una simple «falta de prevención y coordinación» frente a los fuegos.

