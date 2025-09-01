La oposición exige a Rueda responsabilidades por su «incompetente» gestión de los incendios

Una vez sofocados los peores incendios registrados en suelo gallego desde que hay registros, tanto el PSdeG como el BNG, cada uno a su manera pero con coincidencias en forma y fondo, tratan de arañar rédito político arremetiendo contra la gestión de la crisis de ... los fuegos por parte del gobierno autonómico. Para los socialistas, «si la tragedia de los fuegos fue devastadora, la gestión del PP aún la hizo peor». Para los nacionalistas, la Xunta intentó tapar con «mentiras y propaganda» lo que en realidad era una simple «falta de prevención y coordinación» frente a los fuegos.

Sin margen alguno para la sorpresa en el guion, tanto el secretario general del PSOE gallego, José Ramón Gómez Besteiro, como la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, han aprovechado el inicio de curso político para arremeter contra el ejecutivo que preside Alfonso Rueda. Ambos lo han hecho este lunes en dos actos distintos en Orense y rodeados de cargos de sus respectivos partidos.

Besteiro tuvo un encuentro con alcaldes y portavoces socialistas de toda Galicia para analizar lo sucedido durante la ola de incendios. Así se lo había prometido alcalde de Vilamartín de Valdeorras, municipio sacudido por el fuego, con la intención de preparar su respuesta política a la crisis incendiaria. El líder de los socialistas gallegos se decide ahora a levantar el tono, porque hasta este momento la prioridad era «apagar los fuegos y proteger vidas y bienes». Pero ahora, con los grandes fuegos sofocados, es «momento de pedir responsabilidades». «La mayor tragedia no fueron sólo los incendios, sino que su gestión quedara en manos de un PP incompetente, que siempre mira para otro lado y nunca asume sus errores», diagnosticó Besteiro.

Para el líder de los socialistas gallegos, la gestión de la Xunta, que tiene competencias exclusivas en materia de prevención y extinción, fue «un fracaso absoluto». «En el 2018 aprobamos 123 medidas en un dictamen conjunto sobre incendios. El PP tuvo siete años para aplicarlas y no hizo nada. El resultado lo vimos este agosto: montes abandonados, falta de medios y un rural desprotegido», argumentó Besteiro ante la prensa.

También criticó la actitud «negacionista y negligente» del PP frente a la emergencia climática: «No se puede combatir una emergencia global con un gobierno autonómico instalado en la propaganda y en la improvisación. Necesitamos planificación, prevención y recursos, no más excusas», añadió a continuación el líder del PSOE gallego, según recogió el PSdeG en un comunicado.

En la tesis de la «propaganda» ha ahondado también la portavoz nacional del Bloque, este lunes, en su acto en la capital orensana. En su caso, Pontón arremetió contra las «mentiras y propaganda» con las que, según la líder de los nacionalistas gallegos, Rueda «quiso tapar» una supuesta «falta de prevención y coordinación». «Galicia merece mucho más que las mentiras y propaganda con las que se quiso tapar la falta de prevención y descoordinación de los dispositivos contra el fuego», criticó Pontón, según recogió Europa Press.

Frente al «modelo fracasado» de los populares, la líder frentista presentó, tras esa reunión en Orense acompañada de representantes autonómicos, locales y provinciales de su partido, una batería de 50 medidas que bautizó como plan 'da cinza á vida' –de la ceniza a la vida–. Propone, entre otras cosas, «duplicar fondos en prevención», un «desarrollo multifuncional» del monte y un «plan verde de empleo» para la limpieza y la reforestación, o ampliar las franjas de protección de las viviendas a un mínimo de cien metros.