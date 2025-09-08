La oposición calienta ante la 'vuelta al cole' en el Parlamento El BNG habla de «negligente gestión» de los incendios por parte de Rueda y el PSdeG, de «negacionismo absoluto» ante el cambio climático

Este martes se escenificará en el Parlamento el incendio político que dejaron las llamas tras llevarse por delante unas 100.000 hectáreas este verano en Galicia. El presidente de la Xunta comparecerá a petición propia para dar cuenta de su gestión y de las medidas desplegadas y responderá después a las preguntas de la oposición, que este lunes ya calentaba para la 'vuelta al cole' en la Cámara del Hórreo.

Como ya hizo en plena ola de incendios, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, pedirá la dimisión de Alfonso Rueda por su «negligente gestión» que ahora, aseguró ayer en rueda de prensa, intenta «esconder» con «propaganda, manipulación y tirando balones fuera», pero, añadió la dirigente nacionalista, «cuando se produce una negligencia con unas consecuencias tan graves, alguien debe asumir responsabilidades».

«Galicia arde por una política forestal fracasada del Partido Popular, por el abandono de nuestro rural, por la incompetencia y negligencia de un gobierno que no actuó a tiempo, aún sabiendo que esto podía pasar y no hizo nada para evitarlo, y por la negligencia de un presidente que, mientras Galicia ya sufría grandes incendios, estaba sentado en la plaza de toros de Pontevedra con Feijóo y Rajoy», ha aseverado Pontón, que ha avanzado, además, que presentará en el Parlamento un plan integral titulado 'De la ceniza a la vida' para que sirva de base para un nuevo modelo forestal.

Por su parte, el secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, acusó al PP de «negacionismo absoluto» tanto frente al cambio climático como en la gestión de los servicios públicos esenciales, en declaraciones a los medios desde el Campus Sur de la USC con motivo del inicio del curso. El dirigente socialista reclamó un cambio inmediato de rumbo en la política forestal de la Xunta y aseguró que la ola de incendios evidenció «la falta de planificación, los déficits de personal y la ausencia de medios». «Lo que Galicia necesita son soluciones, no excusas. Después de 17 años de gobiernos del PP seguimos con el mismo problema, pero cada vez con mayor gravedad. Es hora de proteger los montes y los servicios públicos con hechos y presupuesto, no con propaganda», añadió.

En la rueda de prensa posterior al Consello de este lunes, el presidente avanzó que en su comparecencia de hoy hará «un análisis de lo sucedido y de las medidas que se van a implementar», además de recuperar las recomendaciones aprobadas por el Parlamento tras la ola de incendios de 2017 –y que el BNG y el PSdeG le acusan de incumplir– para «hacer un balance de lo que se está ejecutando» y demostrar que «le consta» que se está cumpliendo «una gran parte de lo establecido» en ese dictamen. También abordará «lo que queda pendiente» y lo que haya que actualizar de ese documento «ante los nuevos tiempos y los nuevos incendios que tuvimos en 2022 y especialmente en este año 2025».