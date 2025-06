La oposición afea la «sumisión» de Rueda en la Conferencia de Presidentes

Un presidente «sumiso» a las órdenes del PP nacional y de Alberto Núñez Feijóo, que solo fue a Madrid a «montar el show» e «incapaz de defender los intereses de Galicia». Estas son algunas de las críticas que tanto socialistas como nacionalistas vertieron este ... sábado contra el titular de la Xunta, Alfonso Rueda, sobre su actitud en la Conferencia de Presidentes celebrada el viernes en Barcelona. Un encuentro que, según el mandatario, fue tan inútil como el anterior, pero en el que su oposición en Galicia considera que no cumplió con su labor como líder del gobierno autonómico.

Para la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, Rueda actuó en el encuentro como un «mero peón» de Feijóo. «Fue a Barcelona a recitar el argumentario de Génova, a repetir consignas partidistas. Ni una sola propuesta para este país«, condenó. También criticó su decisión de hablar castellano en el grueso de su intervención. El presidente dijo optar por no hablar en gallego para que sus homólogos lo escuchasen »directamente«, sin un traductor, pero para Pontón, con este acto, »volvió a despreciar« el idioma cooficial de la Comunidad. »El PP no solo echa de menos el franquismo industrial, también el franquismo lingüístico de la España rancia«, aseveró.

A sus ojos, para Rueda el PP siempre está por delante de Galicia, y será por eso, dijo, por lo que estará este domingo «en primera fila en la manifestación convocada por el PP en Madrid, compartiendo pancarta con M. Rajoy, que salió del Gobierno después de que el PP fuese condenado por corrupción, o con Feijóo, que habla de mafia«.

«Soldado de Feijóo»

En la misma línea se sucedieron las declaraciones del portavoz de la Ejecutiva del PSdeG, Julio Torrado, para quien Rueda acudió a la Conferencia de Presidentes como «un soldado» de Feijóo, a «montar el show» que los populares tenían preparado. Una actitud, dijo, que «no está a la altura del país». «El PP, como siempre, está formulando las estrategias que considera necesarias, aunque eso conlleve llevar por delante la convivencia del país, solo con interés electoral, de montar show, el fango, el barro«, criticó, al tiempo que ensalzó el »buen momento« que vive el país con »datos históricos de empleo«.

Condenó así que el presidente «aplaudiese» que los líderes autonómicos se levantasen de la reunión –por la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que se ausentó cuando sus homólogos intervinieron en catalán y vasco–, después de que la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, se «ausentase» de las reuniones sobre gestión migratoria en España y el conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos, acudiese a Madrid «para sentarse tres segundos y levantarse en una negociación sobre financiación».

No sirvió «para nada»

Por su parte, el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, criticó, en línea con lo manifestado por el presidente gallego, que el encuentro no sirviese «para nada», condenando la decisión Pedro Sánchez de no someter a votación ninguna de las propuestas de las comunidades autonómas. Lo ocurrido en la conferencia, dijo igual que Rueda y otros de los barones populares, fue una «serie de monólogos» de los líderes autonómicos y una introducción del presidente del Gobierno, que no hicieron más que «confirmar» lo denunciado por la Xunta. Igual que tras la cumbre anterior, Galicia reclama un cambio de formato, que permita dialogar y alcanzar acuerdos.

De este modo, según recogió Ep, acusó a Sánchez de «no querer» hacer un debate. «Si fuese un Gobierno responsable, no haría ir a todos los presidentes autonómicos a Barcelona a hacer este desplazamiento, única y exclusivamente, para tener una foto al lado del rey Felipe VI en Barcelona«, clamó. Algo que algunos ven como un intento de contrarrestar la manifestación contra su mandato convocada para este domingo en Madrid por el PP bajo el lema 'Mafia o Democracia'. Para Diego Calvo, el Gobierno central »no quiere llegar a acuerdos, no quiere gobernar y lo único que quiere es resistir y estar un día más en La Moncloa«. »Creo que el Gobierno, pesando en los ciudadanos y pensando en España, debería convocar elecciones«, zanjó.