Operación Saona: Un negocio de reparaciones náuticas para introducir 3.600 kilos de droga La Policía Nacional considera ya desarticulada la trama responsable del alijo de A Pobra: «Galicia no es, ni será, refugio para el narcotráfico»

La fotografía que este lunes presentaban los exteriores de la comisaría coruñesa de Lonzas era impactante. Más de 3.600 kilos de cocaína distribuidos en cientos de fardos, dispuestos como resumen de uno de los mayores alijos de los últimos tiempos en las costas gallegas. Bautizada como 'Operación Saona', la investigación que permitió echarle el guante a 14 presuntos implicados en esta descarga —doce de ellos ya en prisión— fue explicada en detalle por los representantes de la Policía Nacional, que colocaron el foco no solo en la importante cantidad de droga aprehendida, sino en las peculiaridades del caso. El jefe superior de Policía en Galicia, Pedro Pacheco, puso en valor el volumen alijado y el hecho de que parte de sus responsables acabasen siendo detenidos en territorio gallego. Por su parte, el jefe de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (UDYCO) Central, Antonio Martínez Duarte, subrayó la captura de los tres ocupantes del narcosubmarino en el que la cocaína llegó a la costa «nada más pisar tierra» y después de que se hiciesen pasar, torpemente, por peregrinos despistados que iban camino a Santiago.

Pero durante la comparecencia de ayer en La Coruña también se dieron a conocer otros datos claves en las pesquisas, que desvelan el imbricado modus operandi de este tipo de tramas criminales. Sobre los capturados, los agentes explicaron que alguno de ellos ya estaba «controlado» por haber transportado droga en otras ocasiones. Tampoco obviaron que la investigación manejaba otros «indicios» que permitieron concluir con éxito el operativo. Y uno de los datos más reseñables, prosiguieron, fue descubrir que esta organización criminal dedicada al transporte de cocaína a gran escala había constituido varios negocios relacionados con la reparación y venta de equipos náuticos, con el único objetivo de ocultar la actividad ilícita que estaban realizando.

La investigación se inició el pasado mes de agosto cuando se detectó una posible organización dedicada al transporte de droga a nivel internacional, asentada en la localidad coruñesa de Outes. Posteriormente se identificaron las embarcaciones que habían preparado para dar servicio al narcotráfico, instalándoles motores de gran potencia y última generación para dotarlas de capacidad de carga y de alta velocidad. Finalmente, y tras una concienzuda labor indagatoria, el pasado 13 de septiembre se detectó cómo zarpaban las lanchas del puerto de O Freixo, por lo que se le dio luz verde a un dispositivo terrestre de vigilancia y control a lo largo de la costa de Arousa. Durante este seguimiento, y esa misma madrugada, los agentes observaron cómo los sospechosos cargaban varios fardos utilizados habitualmente para el almacenamiento de la cocaína. En ese momento arrancó una persecución que derivó en el arresto de los ocupantes del semisumergible —un colombiano y dos ecuatorianos— que simularon ser peregrinos y trataron de huir a bordo de un taxi. Ese mismo 13 de septiembre también se interceptó la droga, iniciándose la persecución que finalizó cuando uno de los vehículos volcó la carga localizando a la mañana siguiente el resto de la mercancía oculta bajo una lona en la playa de Niñeiriños.

Una vez identificados todos los miembros de la organización, explicaron los investigadores, se realizaron 18 registros en las comarcas de Barbanza y O Salnés donde se intervinieron más de 54.680 euros, dos embarcaciones, cinco vehículos y un remolque. También 22 teléfonos, equipos de transmisiones, dispositivos de almacenamiento de información y diversa documentación. Uno de los registros fue en un taller de embarcaciones ubicado en Aldea Tragove, vinculado con una empresa de alquileres náuticos en Sanxenxo.

La relevancia del operativo permitió a la investigación dar por desarticulada esta banda criminal, lo que sirvió al delegado del Gobierno en la Comunidad para enviar un mensaje a las mafias. «Galicia no es ni será refugio para el narcotráfico», les dirigió Pedro Blanco, para añadir que «detrás de cada operación, hay muchas horas de investigación y de riesgo», y aplaudir la «eficacia de nuestros agentes». La operación fue llevada a cabo por agentes de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (UDYCO), en colaboración con la DEA norteamericana, y participación de agentes de la Policía Nacional y también de la Local de A Pobra do Caramiñal, donde se encontró la droga. El caso, cerrado a nivel policial, sigue ahora en los tribunales con una docena de investigados en prisión y dos en libertad. Todos ellos están investigados por pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas y blanqueo de capitales