El oficio de detective: «No existe la mentira perfecta» La de investigador privado es una profesión en auge que cuenta con una legislación propia pese al desconocimiento que aún la rodea. Estos son sus trucos y así es su día a día

El cine y la literatura son, por definición, un importante repositorio de detectives. Sistemáticos, ocurrentes, extravagantes o brillantes, en el imaginario colectivo comparten espacio todos los emparentados profesionalmente con Holmes, Poirot, Dupin, Sam Spade o Miss Marple. Pero, más allá de la ficción y los buenos momentos que ha proporcionado a los amantes del género, la de detective es una profesión en auge de la que muchos echan mano para tomar decisiones vitales. En la puerta del despacho de Mario Paul, presidente desde el año 2022 del Colegio Oficial de detectives de Galicia, no hay placas que indiquen que se trata de la oficina de un investigador privado. La principal razón, que son un imán para muchas personas «que más que un detective necesitan un psicólogo». La siguiente, que el boca a boca funciona bien en este oficio, y la cartera de clientes se nutre en buena medida de despachos de abogados que contratan sus servicios para clarificar asuntos que después acabarán en un juzgado.

Los fraudes a empresas por bajas laborales o los impagos de pensiones alimenticias son frecuentes en el gremio, aunque «ahí donde te lleve la imaginación te puede llevar también una de nuestras investigaciones». Aflorar la verdad para permitir a las personas tomar decisiones cruciales es uno de los cometidos de una profesión en la que recalan todo tipo de perfiles y cuyas conclusiones pueden ser claves en un proceso judicial, donde se les concede total validez. Desde el año 81 las universidades españolas forman a los futuros detectives, que deben someterse a tres cursos reglados para obtener un diploma. Además, deben contar con una habilitación especial que otorga la Policía Nacional y que, por ejemplo, solo conceden a quienes no cuentan con antecedentes penales. A partir de ahí, la formación de base de cada nuevo detective es variada. En el caso de Mario Paul, estudió Derecho y ejerció como abogado, aunque finalmente se decantó por la investigación. Otros son psicólogos, criminólogos, ex agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado e incluso farmacéuticos. Porque dentro de este colectivo, como en cualquier otro, también se premia la especialización. En Galicia, suscribe Paul, «tenemos al que más sabe de criptodivisas, una materia muy puntera hoy en día». Esta comunidad es, junto Cataluña y Comunidad Valenciana, la única que cuenta con un colegio oficial de detectives.

En el caso de Galicia, una ley aprobada en el Parlamento en el año 2008 regula el ejercicio de la profesión con el objetivo de proteger a quienes la desarrollan, y también a sus clientes. Además, los colegios tienen un código deontológico, unas normas internas, que suponen un plus de formalidad sobre la normativa estatal que los ampara. Con un centenar de miembros colegiados, en Galicia es obligatorio estarlo para ejercer como tal. «Es importante saber que nosotros no realizamos investigaciones ilegales, operamos con unos límites en cuanto al derecho a la intimidad y conocemos las fronteras que no debemos traspasar» aclara Paul.

Varias décadas de profesión a sus espaldas conceden a este detective un saber hacer que se percibe nada más cruzar el umbral del despacho. Todavía dispone de un archivo en papel que por ley debe destruir de forma periódica. De sus paredes cuelgan todo tipo de guiños al cine del género y en sus estanterías guarda los recuerdos de los años en los que los relojes de pulsera valían para saber cuánto tiempo pasaba un investigado en un lugar, «porque si lo colocabas debajo de la rueda de su coche, al arrancar lo aplastaba y esa hora quedaba fijada».

Amante de las motos, esta afición le ha servido para realizar seguimientos más ágiles sin ser descubierto, premisa principal en la profesión. También tiene titulación naútica porque alguna vez le ha tocado hacer persecuciones por el mar, a lo James Bond. «Alguno de nuestros colegiados hasta es piloto de aviación», acota a propósito de la versatilidad de unos profesionales que en sus mesas tratan todo tipo de asuntos, con la mayor de las discreciones. Al lado de un ropero cargado de abrigos y chaquetas que le sirven para mimetizarse en cualquier ambiente y situación, Paul explica que muchos «solo aguantan el primer año» por los sinsabores de un oficio poco convencional, que te puede llevar a acabar el día a miles de kilómetros de tu casa y que impide tener una relación convencional. La parte buena, las satisfacciones, vienen cuando casos complejos se resuelven. «Recuerdo el secuestro de una niña por parte de su padre que me llevó a Argentina y que se resolvió en colaboración con la Policía. Fue muy gratificante para mí. También el de una boda que se frustró porque el futuro marido era un hombre casado y con hijos» tira de archivo mental. Sobre si alguna vez ha sido descubierto, el investigador responde afirmativamente, aunque, indica, «suele ser debido a una fuga de información por parte del cliente, como los que te graban como 'detective' en el móvil».

La conversación remata con la constatación de que, al igual que no existe el crimen perfecto, tampoco se ha construido aún «la mentira perfecta». «No existe el engaño perfecto, no hay mentira que no acabe saliendo a la luz y nosotros aportamos muchas pruebas para demostrar lo que subyace debajo de ellas mentiras», anota Paul. Lo dicho, tienen las patas cortas.

