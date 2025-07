La odisea de encontrar piso de estudiantes en Santiago: «Llegamos a las 5:45 y ya había más de 10 personas delante»

Como todos los años en Santiago cuando los pisos se liberan y comienzan las visitas, arranca la carrera para conseguir alojamiento para el próximo curso universitario. Frente a las agencias inmobiliarias se congregan los jóvenes en busca de pisos, ya que la gran mayoría de las agencias asignan las viviendas por orden de llegada. Esto provoca que la búsqueda de pisos se convierta en una competición y se formen colas que recuerdan a las que se forman cuando artistas internacionales, como Taylor Swift, vienen actuar a España. En el caso de la inmobiliaria Julio Gerpe, una de las agencias con mayor demanda, hay quienes hacen cola desde las cuatro de la madrugada. Una imagen que, hasta hace pocos años, era impensable en la ciudad.

La alternativa no es otra que enfrentarse a una escasez que cada año repercute más en el precio de acceso a la vivienda y en la calidad de las mismas. Ya no son solo los que buscan un lugar donde instalarse para comenzar sus estudios, también los hay que escapan de las malas condiciones y de las subidas de alquileres excesivas. La demanda supera con creces a la oferta, lo que genera una presión que empuja a muchos estudiantes a aceptar precios desorbitados por pisos pequeños y en malas condiciones.

Los primeros en la cola son tres estudiantes procedentes de Vigo y Lugo: Iago, Alejandro y Juan. Lograron colocarse en esta privilegiada posición debido a que salieron de sus casas a las dos de la madrugada y llegaron a la puerta de la inmobiliaria a las cuatro, algo que hace unos cuantos años en Santiago sería inimaginable. Tomaron esta decisión tras hablar con diversas agencias y propietarios y comprobar que había una escasez de pisos y una gran incertidumbre sobre la cantidad de pisos que iban a estar disponibles para alquilar. «Vamos lo antes posible y así no se nos escapa un piso de esta inmobiliaria», concluyeron.

«Llegamos a las seis menos cuarto de la mañana y ya había entre 10 y 15 personas delante», comentan con resignación Laura y Blanca. La primera de ellas, estudiante que empieza cuarto de carrera este año, explica que lleva tres años viviendo esta situación y que cada año, según dice, «va a peor». Califica la situación de los alquileres como «caótica», y denuncia que cada vez los pisos están en peor estado, mientras que los precios no dejan de subir. «El año pasado pagaba 750€ por un piso de tres habitaciones que, en realidad, era un trastero reformado, con tres ventanas que daban a un patio interior, por donde apenas entraba luz, y otras dos eran tragaluces«, explica. Lo peor, afirma, es que cada vez esta situación se ve más. »El año pasado fue uno de los peores días de mi vida haciendo la cola, y además salía la gente celebrando que había conseguido piso a pesar de que estaban en condiciones casi inhabitables«, completa.

Sorpresa, resignación y «filosofía»

Los estudiantes veteranos ya están acostumbrados a las colas frente a las inmobiliarias, pero a los que vienen nuevos les resulta sorprendente. Es el caso de Pablo, un joven que comienza este año sus estudios en Santiago. A pesar de que ya había escuchado sobre esta problemática, no se imaginaba su magnitud: «Vinimos aquí a eso de las ocho y media de la mañana pensando que iba ha haber algo de cola pero nunca nos imaginamos que fuera a ser tan extremo«, comenta. Su padre, que le acompaña, lamenta la situación actual. «Es una pena que esto esté así. Hay mucha incomodidad y se debería de hacer algo para que hubiera más disponibilidad de pisos, no se formaran colas y se ofrecieran viviendas con precios razonables y condiciones dignas», señala. Pero no todo son caras largas.

Los más positivos y conocedores de la situación ya no se resignan en la cola. En ella esperan tranquilamente, desayunado, con sus cafés y bollería, otros jugando a las cartas, es decir, aprovechan la situación para relacionarse con sus amigos, como si de un evento social se tratase. «Decidimos traer las cartas este año porque ya es el segundo que hacemos la cola y así se nos pasa mas rápido el tiempo«, explica Carla. »Además somos conocedores de la situación que hay y nos la preferimos tomar con calma y filosofía«, añade.

Estudiantes jugando a las cartas en la cola ABC

Noticia Relacionada Un universitario en Sevilla: «En cinco años hemos pasado a pagar un tercio más por un piso» Cristina Rubio Francisco paga 350 euros por una habitación en Triana, en 2020 eran 233 euros; él como la mayoría de los jóvenes cambian cada año de piso por las malas condiciones en los que están generalmente

El principal problema que ven los estudiantes es que a pesar de hacer la cola no se aseguran un piso a un precio decente y en buenas condiciones. En general, los jóvenes comentan que, tras hablar con las diversas inmobiliarias, los precios para un piso de tres habitaciones no bajan de los 900€ más gastos aproximadamente. Resaltan que se pueden encontrar pisos más baratos, eso sí, el estado y mantenimiento de los mismos es un «poco lotería», reconocen. Esto hace que muchos de ellos ya no busquen gran cosa. Lo único en lo que concuerdan todos es que buscan un piso con calefacción para el invierno.