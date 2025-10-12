Suscribete a
Nostalgia y gratitud de los emigrados que sí pudieron volver a casa

Los doscientos participantes del programa Reencontros con Galicia visitan estos días la tierra que tuvieron que abandonar hace décadas, volviendo a conectar con sus raíces y observando los cambios del que fue su hogar

Participantes del programa Reencontros con Galicia en el puerto de Vigo
Participantes del programa Reencontros con Galicia en el puerto de Vigo
Luis García López

Santiago

De su puño y letra, Carmen describe en una carta como «todas las historias que aquí se cuentan son muy parecidas. La tristeza es lo que predomina. Mi madre siempre tuvo morriña y recuerdo que decía: si hubiese un caminito, tomaría las manos de ... mis hijos y volvería a mi Galicia. ¡Cuánto dolor produce dejar los orígenes, la tierra, la familia, los amigos, los amigos, los recuerdos!».

