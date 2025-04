La noche más a oscuras de Galicia, «un viaje al pasado»

Ya sea por una pandemia, un desastre natural o un apagón generalizado, no son pocos los que intentan rescatar aquellos momentos de humanidad en los que las personas sacan lo mejor de sí mismas cuando la situación más lo demanda. Y, de nuevo, el ... apagón del lunes dio paso a uno de esos momentos en la capital compostelana. Todo ello gracias a Shanta, propietaria del restaurante vegano 'The Greenhouse' en la céntrica Rúa da Conga, a escasos metros de la Catedral de Santiago, y a su familia.

Como muchos, la mujer originaria de Hong Kong buscó un lugar donde cenar junto a sus allegados, aunque prácticamente toda la ciudad estaba ya cerrada e inmersa en la oscuridad. No quedó otra que volver a su restaurante, donde contaba con una cocina de gas, por lo que la propietaria improvisó una cena familiar bajo la tenue luz de las velas. Juntos, movieron una de las mesas al exterior, donde la luz de la luna ofrecía algo de claridad, además de las velas.

El escenario no pasó inadvertido para los viandantes, que se detuvieron a saludar, intrigados. Algo que no hubiese sucedido si tuviesen sus móviles, apunta Shanta. Pero no todos eran meros curiosos. Una de las vecinas, una joven lucense asustada por la oscuridad se acercó a ellos en busca de consuelos, y la respuesta fue poner un plato más en la mesa. La joven, que no pudo contener el llanto, terminó encontrando una amiga en la nieta de la propietaria, que le regaló uno de sus peluches para consolarla. Hoy es su cumple, al que invitó a la joven, después de convertirse, prácticamente, en «mejores amigas».

La luz de los desamparados

Y no fue la única. La familia también acogió a Joyce, peregrina que llegó a Santiago con todo cerrado y a oscuras, sin nada que comer. «Tenía los niveles de azúcar muy bajos y no estaba muy segura de qué hacer», afirma, hasta que su camino se cruzó con el de Shanta, una parte fundamental de su aventura. A pesar de ser la octava vez que recorre el Camino, la mujer procedente de St. George, Utah (Estados Unidos) volvió ayer para agradecerle su hospitalidad. Una experiencia que la peregrina describe como «espiritual», en la que a pesar del apagón, «la luz de nuestro interior» iluminó una noche que será difícil de olvidar.

Jóvenes en bicicleta durante el apagón en Santiago de Compostela Miguel Muñiz

Shanta destaca también el hecho de ver a los niños jugar y hablar en la calle, sin sus teléfonos móviles, todo «un viaje al pasado». «Como si volviese a tener 23 años», afirma entre risas. La propietaria de Greenhouse, que vivió 23 años en Hong Kong, no es ajena a situaciones de crisis. Abrió el local a penas una semana antes de que comenzasen las restricciones de la pandemia. Un año de lucha en la que sus ahorros le permitieron mantener a flote el negocio.

Fueron once meses en los que no era apta para recibir ayudas gubernamentales, al tener el negocio menos de un año de vida, pero ello no impidió que, piedra a piedra, tablón a tablón, el local mantuviese su esencia y cogiese forma ante la adversidad.

Además, añade que tanto por parte de su padre, de origen galés, como de su madre, procedente de Sri Lanka, heredó una cultura en la que alimentar al prójimo es una piedra angular. Así lo puso en práctica el lunes y lo seguirá haciendo. «La conexión humana es tan importante, que cuando te deshaces de todo lo demás, eres capaz de conectar con cualquiera. Es algo espiritual», reflexiona Shanta.

Mientras otros vecinos y viandantes buscaban cobijo en alguno de los locales que seguían sirviendo bebidas, Shanta y su familia concluyeron este particular viaje al pasado dando un paseo por la parte vieja de Compostela, sin luz, más allá de las velas junto a las ventas, como hace siglos. Por los mismos recovecos y edificios de una ciudad que ha visto de todo, incluido un apagón general.

Estrellas en el firmamento desde la Plaza del Obradorio, a oscuras Miguel Muñiz

«El cielo estaba precioso. Después de que todos se fuesen, caminamos por la Plaza do Obradoiro y observamos las estrellas», relata la propietaria de The Greenhouse, que no pudo encontrar su signo del zodiaco entre las constelaciones, pero ello no impidió que se acostase a las 2:30 de la madrugada, tras una noche que describe como «mágica».