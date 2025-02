Ninguna de las tres universidades gallegas se sitúa entre las 500 mejores del mundo

No es un buen dato para las universidades gallegas. Ni la Universidade de Santiago de Compostela (USC), ni la Universidade de Vigo (Uvigo), ni la Universidade de A Coruña (UDC) están entre las 500 mejores del mundo en la clasificación del Academic Ranking of World Universites (ARWU), conocido como ranking de Shanghai, el modelo más famoso para comparar universidades a nivel mundial.

Los centros de educación superior de la Comunidad tienen mucho que mejorar. La mejor situada es la USC, que ha conseguido volver a colarse entre el 501 y el 600 después de la gran caída del año anterior, cuando había pasado de la horquilla 401-500 a la de los puestos 601-700. En todo caso, la más histórica de las universidades gallegas no está ni entre los 500 mejores centros del mundo.

Pero si los datos no son buenos para la USC, peores los son para las universidades de Vigo y La Coruña. La Uvigo se encuentra entre los puestos del 801 al 900, lo que supone un importante descalabro respecto a los años anteriores, ya que tanto en 2022 como en 2023 había conseguido colocarse entre las posiciones 501 y 600, es decir, la horquilla en la que ahora está la USC. La universidad compostelana siempre se ha situado por encima de la viguesa en el ranking –que se elabora desde 2003– con excepción del año pasado, cuando la de Vigo la adelantó. Respecto a la Universidade de A Coruña, ni siquiera entra dentro de las mil universidades del ranking de Shanghai, que analiza a más de 2.500 centros de todo el mundo.

Universidades españolas

La realidad de las universidades gallegas, sin embargo, no es muy diferente al del resto de universidades españolas. Si bien es cierto que un total de 36 centros de educación superior españoles están dentro de la tabla del millar de universidades del raking de Shangai –dos menos que el año anterior–, muy pocas, solo una decena, consiguen colocarse entre las primeras 500.

La Universitat de Barcelona (UB) es la que consigue una mejor puntuación, situándose entre los puestos 151-200, seguida por la de Valencia (202-300). Entre las posiciones 301-400 están las Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Autónoma de Madrid, la Complutense, la Pompeu Fabra (UPF), la de Granada y la del País Vasco. El 'top ten' español lo completan la Politécnica de Valencia y la Universidad de Sevilla.

Aunque ninguna sea reconocida por su excelencia, también es verdad que España cuenta con una nutrida representación de universidades de 'clase media', con un total de 26 centros situados entre los puestos 500 y 1000. Entre ellas, como se ha dicho, la USC y la Universidade de Vigo.

En todo caso, aunque el ranking de Shangai –se llama así porque lo elaborara la Universidad Jiao Tong, situada en esa ciudad china– sea la tabla más conocida para comparar la calidad de los centros educativos, también es verdad que usa unos varemos que perjudican a las universidades españolas.

'Grosso modo', el Ranking of World Universites da más peso a cuestiones científicas y relacionadas con las investigación que a la calidad docente. Se fija mucho en indicadores como el reconocimiento logrado por sus investigadores y egresados, por ejemplo, en los Premios Nobel, en las Medallas Field o en publicaciones recogidas en las revistas 'Nature' o 'Science'. También valora a los investigadores citados en la Web of Science, los artículos indexados en el Science Citation Index-Expanded y en el Social Science Citation Index, así como el rendimiento per cápita de las universidades en función de la dimensión de su personal académico.

El 'top ten' mundial

Todo esto hace muy difícil para las universidades españolas competir, por ejemplo, con las icónicas universidades norteamericanas o británicas. El ranking, que se publica cada 15 de agosto, sigue liderado por la Universidad de Harvard, seguida por la de Stanford y por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, las tres de Estados Unidos. A continuación se sitúa la británica universidad de Cambrige –misma posición que en los dos años anteriores–, mientras que Oxford es sexta, mejorando un puesto respecto al año anterior. En todo caso, centros norteamericanos y británicos copan el 'top ten' del ranking de Shanghai y hay que retroceder hasta el puesto 12 para encontrar una universidad que no sea de ninguno de estos dos países, en este caso, la Paris-Saclay University.