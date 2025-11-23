Suscribete a
La Navidad que las luces de Vigo no llegan a iluminar

Dos personas sintecho han muerto este mes en las calles de la ciudad olívica. Uno de ellos, acuchillado por otra indigente. El otro fallecido cayó de seis metros por un agujero de la nave donde malvivía, entre ratas y basura, con otras personas

Casimiro, uno de los sintecho que vive en la antigua fábrica de Pescanova en Vigo
Patricia Abet

Vigo

Emilio lleva un año viviendo en la antigua estación de autobús de Vigo, a solo quince minutos caminando del gran árbol de la Navidad que desde hace días ilumina -parte- de la ciudad. Él, junto a una docena de personas más, malvive al raso ... en una suerte de campamento que han ido montando con cartones, mantas, plásticos para la lluvia y colchones.

