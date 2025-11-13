Suscribete a
ABC Premium

El narcotráfico en Galicia se arma: cada vez más pistolas entre medianos y pequeños traficantes

Incautan a un peruano en Cambados un revólver «listo para disparar», un patrón que se está repitiendo en las últimas operaciones en O Salnés

Los grandes narcos no escarmientan entre rejas: casi la mitad vuelven a la cárcel por el mismo delito

Foto de archivo de un detenido por narcotráfico pasando a disposición de los juzgados de Vilagarcía
Foto de archivo de un detenido por narcotráfico pasando a disposición de los juzgados de Vilagarcía Europa PRess
Jesús Hierro

Jesús Hierro

Santiago

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Hace unos días, la fiscal jefe Antidroga de la Audiencia Nacional, Rosa Ana Morán Martínez, alertaba en las páginas de ABC del aumento de la violencia de las organizaciones criminales que operan en España y reclamaba «una respuesta de Estado». Pero la violencia y ... las armas no son exclusivas de los grandes capos. Los investigadores avisan de que, en el caso de Galicia, es cada vez más habitual que los traficantes de escalas medias y bajas también dispongan de armas. En el último golpe al narcotráfico se ha incautado a un traficante peruano en Cambados (Pontevedra) «una pistola lista para disparar».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app