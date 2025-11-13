El narcotráfico en Galicia se arma: cada vez más pistolas entre medianos y pequeños traficantes

Hace unos días, la fiscal jefe Antidroga de la Audiencia Nacional, Rosa Ana Morán Martínez, alertaba en las páginas de ABC del aumento de la violencia de las organizaciones criminales que operan en España y reclamaba «una respuesta de Estado». Pero la violencia y ... las armas no son exclusivas de los grandes capos. Los investigadores avisan de que, en el caso de Galicia, es cada vez más habitual que los traficantes de escalas medias y bajas también dispongan de armas. En el último golpe al narcotráfico se ha incautado a un traficante peruano en Cambados (Pontevedra) «una pistola lista para disparar».

Lamentablemente —recuerdan a este diario fuentes que se baten cada día contra el tráfico de drogas en la provincia de Pontevedra, zona cero del narcotráfico gallego—, en las últimas operaciones practicadas en la comarca de O Salnés las armas, por parte de los narcotraficantes, estaban muy presentes. Y en todos los casos, las armas se encontraban listas para poder usarse en cualquier momento.

La 'operación Calatrava II'

A mediados de septiembre, el Grupo II de las Unidades de Droga y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional detuvo en Vilagarcía de Arousa a dos dominicanos —y a la novia de uno de ellos, natural de este municipio pontevedrés— por traficar con drogas a pequeña escala. Los investigadores bautizaron la operación como 'Calatrava II' y, en los registros practicados, los agentes comprobaron que la droga intervenida ya estaba dividida y preparada para su distribución entre los clientes finales. En total, eran 800 dosis de heroína y 600 de cocaína.

Una pistola, entre las incautaciones a un dominicano en la 'operación Calatrava II', en Vilagarcía Europa Press

Lo más sorprendente es que, pese a tratarse de supuestos traficantes de pequeña escala, dedicados al menudeo pero muy activos, uno de ellos tenía en casa un arma con munición y lista para ser usada. En cualquier caso, la jueza de Vilagarcía de Arousa ante la que desfilaron tras ser detenidos no consideró que existieran razones suficientes para decretar, como medida cautelar, el ingreso en prisión provisional de ninguno de ellos.

La 'operación Doner'

También se encontraron armas en el gran despliegue realizado por agentes de esta misma unidad de la Policía Nacional y del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil hace tres semanas, en la bautizada como 'operación Doner'. Se saldó con 23 detenidos en un total de 11 registros, practicados sobre todo —aunque no exclusivamente— en domicilios de Vilagarcía y Vilanova de Arousa.

Una de las viviendas registradas en la 'operación Doner' europa press

Era una organización, según apuntan a este diario fuentes policiales, dedicada al tráfico de drogas de mediana y pequeña escala, pero con una actividad frenética. Se ocupaban, especialmente, de suministrar sustancias estupefacientes a narcopisos, a los que luego acudían los consumidores para adquirir sus dosis. En estos registros, además de droga y dinero, los agentes —igual que había ocurrido un mes antes en Vilagarcía— también incautaron diversas armas. Aunque, en este último caso, a diferencia del anterior, casi todos los detenidos eran de nacionalidad española.

La 'operación Logan'

Con estos precedentes, a los agentes tampoco les sorprendió que, en el último golpe policial practicado en la comarca de O Salnés contra el tráfico de drogas, se toparan «con una pistola municionada y lista para disparar». La tenía en su poder un traficante de nacionalidad peruana que operaba desde Cambados.

Foto del material incautado al ciudadano peruano residente en Cambados, entre el que hay una pistola CNP

La operación, denominada 'Logan', permitió detener a este individuo, dedicado a distribuir a otros traficantes importantes cantidades de cocaína, hachís y marihuana para que estos las vendieran al por menor a los consumidores. Desde hacía un tiempo, los agentes de la Udyco le seguían la pista, al sospechar que revendía la droga a otros traficantes, aunque también reservaba una parte de la mercancía para venderla directamente a los consumidores. Ese trasiego, además, estaba generando continuas molestias a los vecinos de la zona.

Tras un periodo de seguimientos y vigilancias, los agentes culminaron la investigación el pasado viernes 7 de noviembre con la detención del presunto narcotraficante. Ese mismo día registraron su domicilio, donde intervinieron seis kilos de cocaína, 17 de hachís y ocho de marihuana. También hallaron una báscula de precisión, una máquina de envasado al vacío y diversa documentación de interés para la investigación.

Y ese hallazgo, que evidencia el creciente nivel de violencia incluso entre los narcotraficantes de pequeña y mediana escala: una pistola cargada y lista para disparar. En esta ocasión, según apuntan a ABC fuentes conocedoras del caso, el juzgado sí vio motivos suficientes para ordenar el ingreso en prisión preventiva de este supuesto narcotraficante peruano radicado en Cambados.

Este último golpe al tráfico de drogas se producía al mismo tiempo en que, en la también localidad pontevedresa de A Estrada, se congregaban jueces, fiscales y policías especialistas en la lucha contra el tráfico de drogas. En ese congreso, organizado por la Fundación Galega contra o Narcotráfico, los expertos advertían de la violencia creciente de las organizaciones criminales que operan en España y también de la difícil reinserción de un tipo de delincuentes que han hecho del tráfico de drogas su modo de vida: casi la mitad de los condenados por narcotráfico vuelven a prisión por el mismo delito.