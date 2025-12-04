Suscribete a
Muere una mujer en Orense en un accidente de tráfico y su marido al conocer la noticia

En el siniestro está implicado un conductor ebrio. El hombre sufrió una indisposición letal cuando visitaba el lugar de los hechos

﻿Un tren de mercancías descarrila en Pontevedra y su maquinista queda atrapado

Vehículos siniestrados en Muíños (Orense)
Vehículos siniestrados en Muíños (Orense) GUARDIA CIVIL ORENSE

ABC

SANTIAGO

Un grave accidente registrado este miércoles en el municipio orensano de Muíños ha dejado un balance especialmente de dos personas fallecidas: una de ellas implicada directamente en el siniestro y la otra, su marido, que murió tras acudir al lugar al conocer ... lo sucedido. La colisión, ocurrida en la carretera OU-1205 a la altura de Porqueirós, enfrentó a dos vehículos y ha dejado además un conductor investigado por dar positivo en alcoholemia.

