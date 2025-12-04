Muere una mujer en Orense en un accidente de tráfico y su marido al conocer la noticia

Un grave accidente registrado este miércoles en el municipio orensano de Muíños ha dejado un balance especialmente de dos personas fallecidas: una de ellas implicada directamente en el siniestro y la otra, su marido, que murió tras acudir al lugar al conocer ... lo sucedido. La colisión, ocurrida en la carretera OU-1205 a la altura de Porqueirós, enfrentó a dos vehículos y ha dejado además un conductor investigado por dar positivo en alcoholemia.

La víctima mortal, una mujer de 51 años, viajaba a bordo de un Citroën Saxo que se salió de la vía y acabó chocando frontalmente contra un Opel Combo. Su acompañante, con lesiones leves, logró avisar al 112 para alertar del siniestro. El conductor del otro vehículo fue trasladado también en estado leve al Complexo Hospitalario Universitario de Orense, recoge Europa Press.

Los servicios de emergencia —Urxencias Sanitarias de Galicia-061, el GES de Muíños y la Guardia Civil de Tráfico— tuvieron que proceder a la excarcelación para atender a los implicados. La Guardia Civil confirmó posteriormente que el conductor del Opel Combo dio positivo en la prueba de alcoholemia, extremo que será investigado en el marco de las diligencias abiertas.

El suceso derivó en una segunda tragedia cuando el marido de la fallecida, tras recibir la noticia del accidente, se desplazó al punto kilométrico donde había tenido lugar la colisión. Allí sufrió una indisposición repentina y, pese a los intentos de reanimación por parte del personal sanitario, acabó perdiendo la vida.