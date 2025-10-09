Suscribete a
ABC Premium
Directo
El Gabinete de Seguridad de Israel se reunirá a las 16:00 para votar el acuerdo sobre Gaza

Muere una mujer de 91 años en un accidente de tráfico en Cabanas (A Coruña)

Otras dos personas han sufrido heridas en el accidente tras salirse de la vía un turismo

Queda en libertad el conductor sin carné que atropelló mortalmente a un peatón en Cee y se dio a la fuga

Dos ambulancias de la Xunta de Galicia.
Dos ambulancias de la Xunta de Galicia. Xunta

EP

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Una mujer de 91 años ha fallecido en un accidente de tráfico registrado en la pasada jornada en Cabanas (A Coruña).

Según ha informado el 112 Galicia, pasadas las 20,00 horas de este miércoles recibió varios avisos de que un turismo se había ... salido de la vía en la AP-9, en Cabanas, sentido Ferrol.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app